Kiel (ots) -Am Dienstag, den 21. April 2026, um 10 Uhr wird der Tender "Elbe" wieder im Kieler Heimathafen zurückerwartet. Das Versorgungsschiff aus dem Unterstützungsgeschwader war über fünf Monate als Teil der Standing NATO Maritime Group (SNMG) 2 in der Ägäis im Einsatz.Die "Elbe" legte im Rahmen ihres Auftrages - dem Patrouillieren im Seegebiet zwischen den beiden NATO-Partnern Griechenland und Türkei zur Lagebilderstellung von Schleuseraktivitäten - rund 25.000 Seemeilen zurück. Im Rahmen des internationalen Einsatzes arbeitete die Kommandantin des Bootes, Frau Korvettenkapitän Michelle Niehage, und ihre 65-köpfige Besatzung mit den Streitkräften Griechenlands, der Türkei und Albaniens zusammen und hatte auch jeweils einen griechischen und türkischen Offizier mit an Bord.Neben des Kernauftrages der Seeraumüberwachung wurde die Zeit seit dem Auslaufen am 10. November 2025 auch für die kontinuierliche Ausbildung der Besatzung genutzt. Korvettenkapitän Niehage fasst diesen Teil des Einsatzes zufrieden zusammen: "Mit einem kleinen Ausbilderteam haben wir es geschafft, unser B-Team auszubilden und somit Redundanzen zu schaffen. Das gesamte Ausbilderteam hat sehr viel Herzblut in die Lagen gesteckt, worauf ich sehr stolz bin."Ein Hafenaufenthalt in Piräus (Griechenland) wird der Besatzung in besonderer Erinnerung bleiben: Es wurde ein Empfang ausgerichtet, an dem auch der stellvertretende Inspekteur der Marine und Befehlshaber der Flotte, Herr Vizeadmiral Axel Deertz, teilnahm. Zusätzlich waren mehr als 40 Botschafter zu Gast an Bord - ein Beispiel für das weite Aufgabenspektrum der "Elbe" in ihrem Einsatz, das neben den militärischen Aufträgen auch solch diplomatische Tätigkeiten umfasst. Dabei konnten die Kommandantin und ihre Besatzung auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, wie Korvettenkapitän Niehage erklärt: "Da dies bereits mein fünfter Einsatz in der Ägäis war, wusste ich von Beginn an, was mich erwarten würde und was die Herausforderungen und Besonderheiten dieses Einsatzes sind."Nach der Rückkehr stehen technische Prüfungen und Einsatznachbereitung für die Besatzung auf dem Programm.HintergrundinformationenNeben den Einsätzen, die vom Bundestag mandatiert sind, beteiligt sich die Deutsche Marine laufend an den multinationalen Flottenverbänden der NATO - wie an der Standing NATO Maritime Group (SNMG) 2. Für diese stellt die Deutsche Marine permanent Schiffe und Boote ab. Die Teilnahme an den NATO-Verbänden gehört auch in Friedenszeiten zu Deutschlands Verpflichtungen gegenüber dem Bündnis. Diese NATO-Verbände gibt es seit Jahrzehnten.Die NATO-Aktivität in der Ägäis ist der Beitrag der NATO zur Bewältigung der Flüchtlings- und Migrationskrise. Sie wurde im Februar 2016 auf Antrag Deutschlands, Griechenlands und der Türkei mit dem Ziel beschlossen, die Flüchtlingsströme durch die Ägäis schnell und erheblich zu reduzieren. Mit den Aktivitäten beabsichtigt die NATO, zu einem Lagebild für die griechische und türkische Küstenwache sowie der europäischen Grenzagentur FRONTEX beizutragen. Die NATO-Kräfte unterstützen durch Seeraumüberwachung und dem Austausch von Lageinformationen, um die beteiligten Behörden bei ihrem Einsatz gegen Schlepper und deren Netzwerke zu unterstützen.Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Tender 'Elbe' kehrt zurück aus der Ägäis" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine zeitgerechte Akkreditierung gebeten.Termin: Dienstag, den 21. April 2026, 10 Uhr. Eintreffen bis spätestens 9:15 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht möglich.Ort: Marinestützpunkt Kiel-Wik (Adresse für Ihr Navigationsgerät)Schweriner Straße 17A, 24106 KielAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Montag, den 20. April 2026, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle KielTelefon: +49 (0)431 71745 1410/1411E-Mail: pizaussenstelleostsee@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6256913