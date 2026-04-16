Der britische Einzelhandelsriese Tesco hat am Donnerstag seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert. In einem schwierigen Umfeld aus hoher Inflation und preissensiblen Konsumenten konnte sich der FTSE-100-Konzern behaupten und untermauert seine Position als Marktführer. Besonders die Aktionäre profitieren von einer höheren Ausschüttung und einem neuen Milliardenprogramm.Der bereinigte operative Gewinn der Gruppe stieg um 0,8 Prozent auf 3,15 Milliarden Britische Pfund (GBP). Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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