Forscher:innen der Tohoku University haben ein KI-System entwickelt, das Materialanalysen über natürliche Sprache zugänglich machen soll. Die Datenbank "StableOx-Cat" lässt sich dadurch ohne Programmierkenntnisse nutzen. Die Arbeit mit Datenbanken im Bereich der Materialforschung erfordert von den Nutzer:innen in vielen Fällen derzeit entsprechende Programmierkenntnisse. Forscher:innen, die gezielt nach Materialien suchen, müssen oft komplexe Abfragen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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