Die beiden Energiespezialisten Fenecon und The Mobility House haben schon den Bau mehrerer stationärer Speicher angestoßen. Jetzt vermeldet das Duo, auch strategisch näher zu rücken und die Kombination aus Stromspeicher und Ladeinfrastruktur als integriertes Konzept zu vermarkten. Mit dem schnellen Hochlauf der Elektromobilität stehen viele Ladestandorte vor einer neuen Herausforderung: Es geht nicht mehr nur um den Aufbau einzelner Ladepunkte, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net