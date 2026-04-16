LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet nach der Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg erinnerte am Donnerstag daran, dass er erst am Montag seine Schätzungen für Europas Airlines durch die Bank gekappt hatte wegen des Nahost-Kriegs. Seine Erwartungen an das zweite Halbjahr erschienen nun angemessen zu sein./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B7KR2P84
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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