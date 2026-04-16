Künstliche Intelligenz, Cloud und Streaming sorgen aktuell für eine regelrechte Datenexplosion. Immer mehr Unternehmen bauen ihre digitale Infrastruktur aus. Passend dazu haben S&P 500 und Nasdaq Composite erst gestern neue Allzeithochs erreicht - getrieben vom KI-Boom und starken Tech-Zahlen. Gleichzeitig zieht ein unscheinbarer Tech-Wert im Schatten dieses Trends plötzlich massiv an - und dient als Rückgrat des Internets.Das Unternehmen profitiert von einem stabilen Geschäftsmodell: Als Bindeglied ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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