Diese deutsche Loser-Aktie aus dem MDAX zeigt nach einem massiven Abverkauf plötzlich ein starkes Comeback. Analysten sind sich sicher: Bei den Anteilsscheinen winken noch weitere 100 Prozent Kurspotenzial. Die Aktien von Redcare Pharmacy sind seit dem Hoch im Jahr 2021 um 80 Prozent im Wert gefallen. Nach einer langen Durststrecke starten die Anteilsscheine aber nun offenbar ein Comeback. Seit dem Tief Ende März ging es 57 Prozent nach oben und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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