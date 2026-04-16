Nach einer langwierigen Talfahrt zeichnet sich bei der Robinhood-Aktie eine Trendwende ab. Allein in dieser Woche hat der Kurs des Neobrokers bereits über +26% zulegen können. Das steckt hinter dem Kursaufschwung und so kann es jetzt weitergehen. SEC lockert Trading-Regeln Maßgeblicher Treiber für die aktuelle Erholungsrallye ist die Lockerung der SEC-Daytrading-Regeln. Am 14. April hat die US-Börsenaufsicht SEC beschlossen, die bisherigen Beschränkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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