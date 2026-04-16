Trotz der Beendigung des Abwärtsimpulses seit Januar - erfolgt aufgrund des Bruchs der entsprechenden Abwärtstrendlinie zum Ende des Monats März - schaffte es Chiliz (CHZ/USD) nicht, den Widerstand von 0,046 US$ zu überwinden. Vielmehr konsolidierte der Token seit seinem Pump von rund +25% eben diesen und tendierte bis gestern abwärts. Dann erfolgte allerdings wieder ein starker Up-Move von mehr als +20% in der Spitze und somit rückt das entscheidende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de