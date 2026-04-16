In bestimmten Zonen der Ozeane, in den Subduktionszonen, reichert sich besonders viel Gold an. Glasproben vom Meeresboden zeigen, woran das liegen könnte. Zum Thema Gold gibt es viele gut geprüfte Fakten. Angefangen bei Alchemisten, die das Edelmetall unter anderem aus Urin herstellen wollten, bis zur Erkenntnis, dass es ursprünglich bei Sternenexplosionen entstanden ist. Ein paar Geheimnisse birgt das gelbglänzende Edelmetall dennoch. Zum Beispiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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