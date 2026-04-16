Mainz (ots) -
Woche 17/26
Fr., 24.4.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Wer sind sie eigentlich, diese "Grönländer"?
Woche 18/26
Mi., 29.4.
Bitte Programmänderung ab 23.15 Uhr beachten:
23.15 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT)
Halbfinale, Hinspiele
Highlights, Analysen, Interviews
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
Expertin: René Adler
Zusammenfassungen der Spiele:
Paris Saint-Germain - FC Bayern München
Atlético Madrid - FC Arsenal
24.00 Markus Lanz
00.45 heute journal update
1.00 auslandsjournal - die doku: Schah, Scharia und Raketen (VPS 0.59/HD/UT)
Der Konflikt USA-Iran
Film von Gert Anhalt
Deutschland 2026
Im Streaming: 28. April 2026, 10.00 Uhr bis 28. April 2031
1.45 Sex, Macht und Lügen - Hinter Palastmauern (VPS 1.00)
2.30 Die geheime Welt des Adels - mit Jochen Breyer (VPS 1.45)
3.15 White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764 (VPS 2.30)
4.00 frontal (VPS 3.15)
4.45 ZDF.reportage (VPS 4.29)
Luxusverkäufer in Deutschland
5.15 - hallo deutschland (VPS 4.30)
5.30
("plan b: Bewusst unterwegs" um 4.00 Uhr entfällt.)
\u2003
Woche 19/26
Mi., 6.5.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.15 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT)
Halbfinale, Rückspiele
Highlights, Analysen, Interviews
Moderation: Sven Voss
Experte: Hanno Balitsch
Zusammenfassungen der Spiele:
FC Bayern München - Paris Saint-Germain
FC Arsenal - Atlético Madrid
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6256959
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