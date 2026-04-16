Neue globale Studie unter 850 Führungskräften zeigt zudem, dass fragmentierte Datenquellen und mangelnde Governance den Übergang von KI-Erkenntnissen zu konkreten Maßnahmen verzögern

PALO ALTO, Kalifornien, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement, hat heute die Ergebnisse des "AI Trust Gap Report" veröffentlicht - einer umfassenden globalen Studie, die zeigt, dass die nächste Entwicklungsstufe der künstlichen Intelligenz, Agentic AI, mit einer kritischen Vertrauenskrise konfrontiert ist.

Da sich KI von passiven Chatbots hin zu Agenten entwickelt, die eigenständig Entscheidungen treffen und operative Workflows auslösen können, gewinnt die Datengenauigkeit weiter an Bedeutung. Die Studie zeigt jedoch, dass technische Hürden diese Initiativen ausbremsen:

Die Suche nach Kontext: 63?% der Unternehmen nennen das Auffinden relevanter Daten im jeweiligen Geschäftskontext als ein wesentliches Hindernis für den KI-Einsatz.

63?% der Unternehmen nennen das Auffinden relevanter Daten im jeweiligen Geschäftskontext als ein wesentliches Hindernis für den KI-Einsatz. Der Bedarf an Echtzeitdaten: 66?% der Befragten geben an, dass KI-Daten in Echtzeit verfügbar sein müssen, um als vertrauenswürdig zu gelten.

66?% der Befragten geben an, dass KI-Daten in Echtzeit verfügbar sein müssen, um als vertrauenswürdig zu gelten. Das Sicherheitsparadoxon: 67?% haben Schwierigkeiten, systemübergreifend einheitliche Sicherheits- und Zugriffskontrollen aufrechtzuerhalten - eine zentrale Voraussetzung für den sicheren Betrieb agentischer Systeme.

67?% haben Schwierigkeiten, systemübergreifend einheitliche Sicherheits- und Zugriffskontrollen aufrechtzuerhalten - eine zentrale Voraussetzung für den sicheren Betrieb agentischer Systeme. Umfang und Komplexität: Die durchschnittliche KI-Initiative greift inzwischen auf mehr als 400 Datenquellen zu, wobei 20?% der Unternehmen mehr als 1.000 Quellen verwalten.

Die durchschnittliche KI-Initiative greift inzwischen auf zu, wobei 20?% der Unternehmen mehr als 1.000 Quellen verwalten. Leistungsengpässe: Fast 60?% der Befragten berichten von Herausforderungen bei der Performance-Optimierung für die rechenintensiven Workloads groß angelegter KI-Anwendungen.





"KI entwickelt sich rasch von Systemen, die lediglich Fragen beantworten, hin zu Systemen, die eigenständig handeln, und dieser Wandel verändert die Datenanforderungen grundlegend", so Dominic Sartorio, Vice President of Product Marketing bei Denodo. "Wenn ein KI-Agent ein Geschäftsergebnis auslöst, ist kein Platz für veraltete oder unkontrollierte Daten. Um agentische KI sicher skalieren zu können, müssen Unternehmen statische Datensilos hinter sich lassen und stattdessen auf eine Grundlage aus aktuellen, kontrollierten und kontextbezogenen Informationen setzen."

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die "Vertrauenslücke" kein Versagen der KI-Modelle ist, sondern vielmehr ein Spiegel der zugrunde liegenden Datenarchitektur. Damit Unternehmen den Übergang von experimenteller KI zu skalierter Automatisierung schaffen können, müssen sie die Kluft zwischen fragmentierten Datenbeständen und den Echtzeitanforderungen agentischer Systeme schließen.

Laden Sie den vollständigen Bericht herunter.

Die vollständigen Ergebnisse finden Sie im AI Trust Gap Report von Arlington Research.

Über Denodo

Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige, geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345?% und eine zehnmal bessere Leistung zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

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