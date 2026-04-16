© Foto: ChatGPTAktien aus dem Kernenergiesektor erleben einen starken Aufschwung - angeheizt durch Investitionen in SMR-Technologien und neue Raumfahrtinitiativen. Welche Unternehmen profitieren jetzt am meisten?Aktien aus dem Kernenergiesektor verzeichnen derzeit zum Teil zweistellige Kursgewinne. Titel wie Oklo, Nuscale Power und Energy Fuels profitierten von positiven Nachrichten aus der Branche. Weitere Unternehmen, die von der Rallye profitierten, sind beispielsweise Denison Mines, Lightbridge und Uranium Energy. Rolls-Royce sicherte sich derweil rund 814 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aus dem britischen Staatsfonds zur Entwicklung der ersten kleinen modularen Reaktoren (SMR) im Vereinigten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE