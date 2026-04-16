Die US-Börsen knüpfen zum Handelsstart am Donnerstag an ihre Rekordfahrt an. Nach den historischen Schlussständen vom Mittwoch behaupten der S&P 500 und der Nasdaq ihr Niveau auf Allzeithoch. Während Friedenshoffnungen im Nahen Osten die Stimmung stützen, rückt PepsiCo nach starken Quartalszahlen in den Fokus.Die Bullen bleiben am Drücker. Nachdem der S&P 500 am Mittwoch erstmals über der Marke von 7.000 Punkten schloss und der Nasdaq Composite die 24.000 Zähler knackte, halten die Indizes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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