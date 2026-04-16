DJ MÄRKTE USA/Hoffnung auf Nahost-Gespräche stützt weiter

DOW JONES--Die Aussichten auf weitere Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges in Nahost sorgen am Donnerstag an der Wall Street für leichte Gewinne zur Eröffnung. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,3 Prozent auf 48.619 Punkte. Der S&P-500 klettert um 0,2 Prozent während sich der Nasdaq-Composite kaum verändert zeigt. Sowohl der S&P-500 als auch der Nasdaq-Composite hatten am Vortag neue Rekordstände markiert.

"Die beiden Parteien erwägen Berichten zufolge, ihren Waffenstillstand um weitere zwei Wochen zu verlängern, um mehr Zeit für die Aushandlung eines Friedensabkommens zu haben", sagen die Analysten von ANZ Research unter Berufung auf einen Medienbericht. "Vermittler drängen angeblich auf einen Kompromiss bei offenen Fragen, einschließlich der Wiedereröffnung der Straße von Hormus und des iranischen Urananreicherungsprogramms", ergänzen die Analysten. Zudem werden die Anführer Israels und des Libanon laut US-Präsident Donald Trump am Donnerstag miteinander sprechen - die ranghöchsten Gespräche zwischen den beiden Ländern seit Jahrzehnten.

Trotz zaghafter Fortschritte bestehen weiterhin große Hürden - darunter die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und Bedenken hinsichtlich des iranischen Atomprogramms, heißt es. Dies führe dazu, dass die Märkte weiterhin sehr sensibel auf geopolitische Entwicklungen reagierten. "Die Märkte handeln weiterhin auf der Grundlage des Optimismus, dass der Konflikt letztendlich in Wochen beigelegt wird", so Deutsche Bank Research.

Bei den Einzelwerten gibt erneut die Berichtssaison den Takt vor. Die Maßnahmen zur Neuausrichtung der Snack-Sparte haben sich für Pepsico ausgezahlt. Der US-Konzern steigerte im ersten Quartal Gewinn und Umsatz stärker als erwartet. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Die Aktie gewinnt 0,4 Prozent.

Der Versicherer Travelers hat für das erste Quartal einen höheren Gewinn gemeldet. Allerdings wird die Erhöhung der Dividende mit leichter Enttäuschung aufgenommen. Die Aktie reduziert sich um 1,3 Prozent. Abbott Laboratories hat den Ergebnisausblick für das Gesamtjahr gesenkt, um einer jüngsten Übernahme Rechnung zu tragen. Zudem teilte das Unternehmen mit, dass seine Ernährungssparte im ersten Quartal weiterhin schwache Umsätze verzeichnete. Die Aktie verliert 3,8 Prozent.

J.B. Hunt Transport Services (+5,3%) hat im ersten Quartal, gestützt durch höhere Umsätze im Intermodalgeschäft, einen höheren Umsatz und Gewinn verbucht. Nach Handelsende folgen unter anderem noch Netflix und Alcoa.

Keinen größeren Einfluss haben die veröffentlichten US-Konjunkturdaten. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat stärker abgenommen als erwartet. Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im April wider Erwarten leicht aufgehellt. Die Industrieproduktion hat sich im März um 0,5 Prozent reduziert, während hier eine unveränderte Tendenz erwartet wurde. Der Wert für Februar wurde allerdings nach oben revidiert.

Der Dollar und die Ölpreise drehen ins Plus. Die Energieversorgung bleibt aufgrund des Nahost-Konflikts gestört, und es herrscht Unsicherheit über den Zeitpunkt der erwarteten neuen Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran, heißt es. Der Dollar-Index legt um 0,1 Prozent zu. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent steigt um 1,4 Prozent auf 96,26 Dollar.

Gold legt nach dem kräftigen Vortagesminus zu und steigt um 0,6 Prozent auf 4.817 Dollar je Feinunze. Die Renditen am US-Anleihemarkt zeigen sich kaum verändert. Im zehnjährigen Bereich liegt diese bei 4,27 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 48.618,53 +0,3 +154,81 48.463,72 S&P-500 7.034,19 +0,2 +11,24 7.022,95 NASDAQ Comp 24.010,82 -0,0 -5,20 24.016,02 NASDAQ 100 26.226,58 +0,1 +22,00 26.204,58 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 3,76 -0,01 3,76 3,74 5 Jahre 3,89 -0,01 3,89 3,87 10 Jahre 4,27 -0,01 4,28 4,26 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:00 Uhr EUR/USD 1,1779 -0,2 -0,0019 1,1798 1,1797 EUR/JPY 187,35 -0,1 -0,1800 187,53 187,6100 EUR/CHF 0,9225 +0,0 0,0004 0,9221 0,9218 EUR/GBP 0,8692 -0,1 -0,0006 0,8698 0,8696 USD/JPY 159,03 +0,0 0,0700 158,96 159,0200 GBP/USD 1,3549 -0,1 -0,0009 1,3558 1,3565 USD/CNY 6,821 +0,0 0,0030 6,8180 6,8180 USD/CNH 6,8213 +0,1 0,0049 6,8164 6,8173 AUS/USD 0,7173 +0,1 0,0005 0,7168 0,7158 Bitcoin/USD 74.825,02 -0,1 -38,46 74.863,48 73.854,51 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 92,19 +1,0 0,90 91,29 Brent/ICE 96,26 +1,4 1,33 94,93 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.817,47 +0,6 27,53 4.789,94 Silber 79,49 +0,6 0,44 79,05 Platin 2.117,80 +0,4 8,05 2.109,75 ===

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April 16, 2026 09:54 ET (13:54 GMT)

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