PayPal hat Anleger in diesem Jahr erneut enttäuscht. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche - und das, während die US-Indizes gerade neue Rekorde aufgestellt haben. Vom zwischenzeitlich deutlich größeren Verlust hat sich das Papier inzwischen spürbar erholt. Nun hat PayPal sogar zwei Kaufsignale generiert.Nach dem enttäuschenden Quartalsbericht und dem Absturz auf ein neues Mehrjahrestief schien die Lage bei PayPal lange düster. Auch die zwischenzeitlich kursierenden Übernahmegerüchte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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