DJ PTA-PVR: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Kahl am Main (pta000/16.04.2026/16:20 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Legal Entity Identifier (LEI): 5299006FS69Q41A8KK44 Straße, Hausnr: Hanauer Landstraße 103 PLZ: 63796 Ort: Kahl am Main, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: FPM Funds SICAV Luxembourg Registrierter Sitz und Staat: Grevenmacher, Luxemburg

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 01.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 5,001951885269 0,00 5,001951885269 8.896.527 letzte 4,35 0,00 4,35 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A1681X5 445.000 0 5,00 0,00 Summe: 445.000 5,001951885269

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 08.04.2026

(Ende)

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776349200940 ]

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April 16, 2026 10:20 ET (14:20 GMT)