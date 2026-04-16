München (ots) -Die Kooperation Employer Branding 2026 der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm und der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. stand im Fokus von Loyalität als Erfolgsfaktor für Unternehmen. "Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind die Schlüsselfaktoren Engagement, Flexibilität und Loyalität sowohl seitens der Unternehmen als auch der Arbeitnehmer essenziell. Loyalität ist aber nicht nur eine Frage der Zuverlässigkeit - loyale Mitarbeiter sind kreativer, bringen sich ein und sind ein wichtiger Grundpfeiler des Unternehmenserfolgs. Loyalität ist allerdings keine Einbahnstraße: Wenn Arbeitgeber Vertrauen entgegenbringen, dann folgen im Idealfall Arbeitnehmer ihrerseits mit einer erhöhten Leistungsbereitschaft", erklärte bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt anlässlich der Veranstaltung und ergänzte: "Unsere Wirtschaft ist belastet von Unsicherheiten und hohen Produktions- und Personalkosten. Daher gilt: Wir brauchen ein neues Mindset für mehr Leistungsbereitschaft. Es braucht Kreativität und die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen. Für uns gehört dazu auch bestehende Arbeitszeitpotenziale auszuweiten. Richtig wäre zum Beispiel, von der täglichen Höchstarbeitszeit von zehn Stunden auf eine wöchentliche Betrachtung von 48 Stunden umzustellen. Diese Flexibilität unterstützt sowohl Arbeiternehmer als auch Unternehmen."Im Rahmen der Veranstaltung wurden "Bayerns Beste Arbeitgeber 2026" ausgezeichnet. Die Preise wurden vom Kooperationspartner der Verbände, "Great Place to Work", vertreten durch Geschäftsführer Andreas Schubert, an insgesamt 58 Unternehmen aus dem Freistaat vergeben. Dazu Brossardt: "Wir freuen uns sehr, zusammen mit 'Great Place to Work' in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal Bayerns beste Arbeitgeber auszeichnen zu können. Ziel unserer langjährigen und erfolgreichen Kooperation ist die wirksame Unterstützung unserer bayerischen Unternehmen bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften. Ich freue mich sehr, dass mit der Auszeichnung von 'Great Place to Work' die Attraktivität so vieler bayerischer Betriebe hervorgehoben wird."Alle Preisträger Bayerns: https://ots.de/pmc3jePressekontakt:Christoph Schreiber, +49 (0) 89-551 78-361, christoph.schreiber@vbw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58439/6256996