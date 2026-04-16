© Foto: Jennifer Briggs - ZUMA Press WireAlphabet hält rund 6,11 Prozent an SpaceX. Beim geplanten IPO könnte dieser Anteil über 100 Milliarden US-Dollar wert sein - mehr als viele DAX-Konzerne.Alphabet könnte durch den geplanten Börsengang von SpaceX einen der spektakulärsten Beteiligungsgewinne der jüngeren Tech-Geschichte erzielen. Nach aktuellen Berichten hält Google, eine Tochter von Alphabet, rund 6,11 Prozent an SpaceX. Sollte das Raumfahrtunternehmen beim IPO wie zuletzt spekuliert mit bis zu 2 Billionen US-Dollar bewertet werden, wäre dieser Anteil mehr als 120 Milliarden US-Dollar wert. Die Beteiligung geht auf das Jahr 2015 zurück. Damals investierten Google und Fidelity Investments gemeinsam 1 Milliarde US-Dollar in …Den vollständigen Artikel lesen
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