Die Vereinbarung ergänzt die Promega-Forensik-Produktlinie um STR-, SNP-, Microhaplotype- und Mitochondrial-DNA-MPS-Kits

Mit einer heute angekündigten Distributionsvereinbarung erhalten forensische Labore über die Promega Corporation Zugang zu NimaGens IDseek Massively Parallel Sequencing (MPS)-Kit-Portfolio. Die IDseek-Produktlinie nutzt eine patentierte, von NimaGen lizenzierte Reverse Complement PCR (RC-PCR) -Technologie, um die erforderliche Sensitivität und Spezifität für anspruchsvolle forensische Fallproben zu bieten. Diese Sequenzierungskits erweitern das bestehende Promega-Forensikportfolio, welches Lösungen für die Probenvorbereitung, DNA-Quantifizierung und CE-basierte STR-Analyse umfasst.

"Seit Jahrzehnten erkennen wir frühzeitig, welche Technologien forensische Labore benötigen, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen, und reagieren gezielt auf diese Anforderungen", sagt Tim Kupferschmid, Genetic Identity Senior Director bei Promega. "Mit dieser Vereinbarung können Labore, die seit langem von Promega-Reagenzien, Instrumenten und Support profitieren, weiterhin auf uns vertrauen, wenn sie ihre Arbeitsabläufe mit Massively Parallel Sequencing erweitern."

IDseek Massively Parallel Sequencing (MPS) Kits

Alle IDseek Library Prep Kits basieren auf der RC-PCR-Technologie und ermöglichen die Vorbereitung forensischer MPS-Sequenzierbibliotheken in einem einzigen Reaktionsansatz. Der Workflow ist auf forensische Fallarbeit mit hohen Sensitivitätsanforderungen, einschließlich degradierter Proben und Spurenproben mit geringer DNA-Menge, ausgelegt und liefert hohe On-Target-Read-Ausbeuten, welche die Sequenzierungseffizienz maximieren.

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Wachstum. Damit erweitern wir unsere Reichweite im Vertrieb und stärken unsere technischen Fähigkeiten, sodass wir Kunden weltweit noch besser unterstützen können", sagt Pieter van Oers, Senior Manager of Business Development Forensics bei NimaGen. "Mit unserem IDseek MPS Library Prep Portfolio können forensische Labore die Leistung von MPS mit einem Workflow nutzen, der traditionellen CE-Methoden ähnelt bei gleichzeitig erhöhter Probensicherheit, Sensitivität und Unterscheidungskraft."

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Promega mehr als 20 Produkte aus sieben Produktfamilien vertreiben. Beispiele für unterstützte Anwendungen sind:

Autosomale STR-Profilierung (IDseek OmniSTR)

Y-chromosomale STR-Profilierung (IDseek mYSTR)

Autosomal- und Y-chromosomale STR-Profilierung (IDseek CombiSTR Plus)

Mikrohaplotyp-Analyse (IDseek OmniHAP)

SNP-Typisierung zur Identitätsbestimmung (IDseek OmniSNP)

Mitochondriale DNA-Sequenzierung (IDseek Mitochondrial HVR und Full Genome Kits)

Promega-Support für forensische Labore

Promega unterstützt seit mehr als 30 Jahren forensische Labore mit Produkten, Instrumenten und technischem Fachwissen über den gesamten Arbeitsablauf der Personenidentifikation. Für forensische Labore, die den Übergang zu MPS-basierten Arbeitsabläufen erwägen, vereinfacht die Möglichkeit, auf NimaGens IDseek-Portfolio über eine etablierte Promega-Beziehung zuzugreifen, den Weg zur MPS-Einführung. Das globale Vertriebsnetz von Promega, die Forensik-spezifische technische Support-Infrastruktur und die jahrzehntelange Erfahrung bei der Betreuung von Fallarbeitslaboren bedeuten, dass Labore mit der gleichen Lieferantenverantwortung in MPS übergehen können, auf die sie sich bereits für ihre CE-basierten Arbeitsabläufe verlassen.

Mehr Informationen über IDseek-Produkte, die von Promega vertrieben werden, finden Sie unter www.promega.com/NimaGenMPS

Über NimaGen

NimaGen B.V. ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf innovative DNA-Sequenzierungstechnologien für forensische Anwendungen und Personenidentifikation spezialisiert. Mit Hauptsitz in Nijmegen, Niederlande, verfügt NimaGen über die exklusive Lizenz für die patentierte Reverse Complement PCR (RC-PCR)-Technologie, die vom Salisbury NHS Foundation Trust, Vereinigtes Königreich, gewährt wurde. Die IDseek-Produktlinie des Unternehmens stellt die nächste Revolution in der forensischen MPS dar und kombiniert unvergleichliche Sensitivität, Robustheit und Probensicherheit mit vereinfachten Arbeitsabläufen, die fortgeschrittene Sequenzierung für forensische Labore weltweit zugänglich machen. NimaGen ist Teil der Biolegio Holding.

Über Promega

Die Promega Corporation ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Sciences-Branche. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 4.000 Produkte und unterstützt ein breites Spektrum an Anwendungen in den Lebenswissenschaften, darunter Zellbiologie, DNA-, RNA- und Proteinanalyse, Arzneimittelentwicklung, Identifizierung von Menschen und molekulare Diagnostik. Diese Werkzeuge und Technologien haben sich seit der Gründung des Unternehmens 1978 kontinuierlich weiterentwickelt und werden heute von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern sowie technischen Fachkräften in Laboren für akademische und staatliche Forschung, Forensik, Pharmazie, klinische Diagnostik sowie Landwirtschaft- und Umweltanalytik eingesetzt. Promega hat seinen Hauptsitz in Madison, Wisconsin (USA), und ist mit Niederlassungen in 16 Ländern sowie über 50 globalen Vertriebspartnern weltweit vertreten.

Die Promega GmbH, eine Tochtergesellschaft der Promega Corporation, ist seit 1997 in Deutschland vertreten. Der Firmensitz mit dem europäischen Instrumentenservicezentrum, dem Kundenschulungslabor und dem Europäischen Logistikzentrum (EuroHub) befinden sich in Walldorf, Deutschland. Mit mehr als 170 Mitarbeitenden ist die Promega GmbH für den Vertrieb und den Service von Reagenzien und Instrumenten in Deutschland, Österreich und Osteuropa verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.promega.com und auf YouTube, LinkedIn, Bluesky, Instagram und dem Promega Connections Blog.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260413460467/de/

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Dr. Anette Leue

Head of Communications Promega GmbH presse@promega.com