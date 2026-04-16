Die Anleger in Frankfurt mussten heute mit etwas Enttäuschung den neuen Kursrekorden in New York und Tokio hinterherschauen. Die positive Dynamik wollte nicht so richtig auf den DAX überschwappen. Zu groß sind die Befürchtungen, dass sich die immer noch hohen Erdölpreise negativ auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland auswirken. Zwar bringt die laufende Berichtssaison in der Retrospektive viele positive Ergebnisse hervor. Doch es gibt auch Warnsignale: So schlagen sich zum Beispiel im Konsumsektor die hohen Energiepreise bereits nieder.

In den USA dagegen setzen die Investoren auf eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends durch positive Quartalszahlen. Die Erwartungen insbesondere an die großen Technologiekonzerne sind hoch. Gerade im Halbleiterbereich konnten die Unternehmen zuletzt wieder glänzen. Das bringt die Hoffnung auf eine Fortsetzung der KI-Rally zurück an die Märkte. Die großen US-Technologiewerte haben sich über die vergangenen Jahre hinweg als Fels in der Brandung dargestellt. Diese Funktion kann den technologielastigen Nasdaq-Index beflügeln und den S&P 500 wieder über die Schallmauer von 7000 Punkten schieben.

Die Börsenwelt ist so lange in Ordnung, wie es keine schlechten Nachrichten aus dem Nahen Osten gibt. Fraglich bleibt aber in jedem Fall die Entwicklung der Inflationsrate in den kommenden Monaten, durch die deutlich gestiegenen Erdölpreise. Die Verhandlungssituation zwischen den USA und dem Iran bleibt zudem für viele Anleger ein kaum einschätzbares Risiko.

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