Die Bullen bleiben am Drücker: Auch zum Handelsstart am Donnerstag gibt die Wall Street weiter Gas. Mit dabei: Die Papiere der Chiphersteller rund um Nvidia, AMD und Co. Die Aktie von On Semiconductor springt dabei auf ein neues Jahreshoch. Doch wie viel Potenzial hat die Aktie jetzt noch?Wie DER AKTIONÄR berichtete, geht die Rekordjagd an der Wall Street weiter: Nach den historischen Schlussständen vom Mittwoch behaupten der S&P 500 und der Nasdaq ihr Niveau auf Allzeithoch. Zum Handelsstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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