Hannover Rück Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 16.04.26

Die Hannover Rück Aktie steht aktuell im Fokus vieler Anleger. Nach einem Rekordgewinn im Jahr 2025 plant der Rückversicherer eine deutlich höhere Dividende. Unsicherheiten ergeben sich jedoch durch geopolitische Risiken, insbesondere den Golfkrieg, dessen finanzielle Auswirkungen aktuell schwer abschätzbar sind.

- Hannover RÜck ISIN: DE0008402215 - WKN: 840221 - Ticker: HNR1

? Key Takeaways

Attraktive Dividende und Bewertung: Die Hannover Rück Aktie punktet mit steigender Ausschüttung, solider Gewinnentwicklung und einer im Branchenvergleich günstigen Bewertung.

Die Hannover Rück Aktie punktet mit steigender Ausschüttung, solider Gewinnentwicklung und einer im Branchenvergleich günstigen Bewertung. Robustes Wachstum trotz Risiken: Rekordgewinn 2025 und positiver Ausblick, jedoch Unsicherheiten durch geopolitische Risiken wie den Golfkrieg.

Rekordgewinn 2025 und positiver Ausblick, jedoch Unsicherheiten durch geopolitische Risiken wie den Golfkrieg. Chartbild verbessert sich: Über der SMA200 stabilisiert, mit weiterem Aufwärtspotenzial Richtung 286 EUR und darüber hinaus, solange wichtige Unterstützungen halten.

Fundamentaldaten der Hannover Rück Aktie

Aktueller Preis: 274,60 EUR

274,60 EUR Marktkapitalisierung: 33,11 Mrd. EUR

33,11 Mrd. EUR Umsatz 2024: 28,82 Mrd. EUR

28,82 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024): 20,93 %

20,93 % KGV 2025 (Prognose): 11,91

11,91 Dividendenrendite 2025 (Prognose): 4,77 %

4,77 % 4 Wochen Performance: +0,17 %

+0,17 % Branche: Versicherungen

Versicherungen Bewertung: Stark unterbewertet

Parkettgeflüster zur Hannover Rück Aktie

Die Hannover Rück Aktie überzeugt durch eine verlässliche Dividendenpolitik. Für das vergangene Jahr sollen 12,50 EUR je Aktie ausgeschüttet werden, nach 9 EUR im Jahr zuvor. Auch für 2026 plant das Management eine weitere Erhöhung.

Langfristig sollen rund 55 - des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Trotz Belastungen durch Naturkatastrophen wie die Waldbrände in den USA konnte 2025 ein Rekordgewinn von 2,64 Mrd. EUR erzielt werden - ein Anstieg von über 13 - im Jahresvergleich. Für 2026 wird ein Gewinn von rund 2,7 Mrd. EUR erwartet.

Risiken bestehen insbesondere durch den Golfkrieg. Betroffen sein könnten:

Luftfahrt- und Transportversicherungen

Warenkreditversicherungen

Absicherungen politischer Risiken...

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