N.Y./München (ots) -- Ein geopolitisches Risiko mit globaler Wirkung- Die Fähigkeit zur schnellen Anpassung wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor.Die aktuellen Entwicklungen rund um die Straße von Hormus markieren mehr als eine kurzfristige Eskalation. Sie könnten sich als struktureller Wendepunkt für die globalen Energie- und Rohstoffmärkte mit direkten Auswirkungen auf Industrie, Lieferketten und makroökonomische Stabilität erweisen.Rund 20 % der weltweiten Öl- und LNG-Ströme passieren täglich die Meerenge. Bereits heute führen steigende Risiken zu höheren Versicherungsprämien, eingeschränkten Transportkapazitäten und wachsender Unsicherheit in den Märkten. Gleichzeitig wird zunehmend ein nachhaltiger Risikoaufschlag in den Energiepreisen eingepreist.Märkte reagieren und Volatilität wird zum neuen NormalDie aktuellen Marktbewegungen deuten darauf hin, dass sich die Energiemärkte in ein neues Risikoregime bewegen. Preisvolatilität nimmt zu, während gleichzeitig die Planbarkeit für Unternehmen abnimmt. Eine länger anhaltende Störung hätte weitreichende Folgen wie Produktionskürzungen bei Förderländern, Engpässe in globalen Lieferketten und steigende Kosten für energieintensive Industrien. Besonders betroffen wären petrochemische Wertschöpfungsketten, Transportsektoren sowie Industrien mit hohem Energieeinsatz.Lieferketten stehen unter DruckDie Straße von Hormus ist nicht nur ein logistischer Engpass, sondern ein zentraler Knotenpunkt für globale Wertschöpfung.Ein Ausfall hätte unmittelbare Konsequenzen:- Unterbrechungen bei Rohöl-, LNG- und Produktströmen- Margendruck in der Petrochemie durch fehlende Rohstoffe- Versorgungsrisiken bei kritischen Produkten wie LPG- Auswirkungen auf Schifffahrt, Bunker und industrielle ProduktionGerade in stark globalisierten Lieferketten zeigt sich die Verwundbarkeit bestehender Strukturen.Neue Anforderungen an Unternehmen: Resilienz statt ReaktionIn diesem Umfeld reichen kurzfristige Maßnahmen nicht mehr aus. Unternehmen müssen ihre Steuerungsmodelle grundlegend anpassen. Entscheidend ist jetzt die Fähigkeit, operative, finanzielle und logistische Aspekte integriert zu managen.Zentrale Handlungsfelder sind:- Aufbau von Krisen- und Entscheidungsstrukturen in Echtzeit- Integration von Trading, Supply und operativer Planung- Entwicklung flexibler Logistik- und Beschaffungsstrategien- Einsatz strukturierter Hedging- und RisikomanagementansätzeDrei mögliche EntwicklungspfadeDie weitere Entwicklung bleibt noch offen, lässt sich jedoch in drei Szenarien einordnen:- Schnelle Stabilisierung: Märkte normalisieren sich, Auswirkungen bleiben begrenzt- Anhaltende Unsicherheit: Preise steigen, strategische Reserven werden genutzt, Nachfrage könnte sinken- Strukturelle Verschiebung: Neue Handelsströme und geopolitische Allianzen verändern den Markt langfristigJe nach Szenario ergeben sich unterschiedliche strategische Anforderungen für Unternehmen und Investoren."Die aktuellen Entwicklungen machen deutlich, wie eng geopolitische Risiken, Energieversorgung und wirtschaftliche Stabilität miteinander verknüpft sind. Für Unternehmen wird Resilienz damit zur zentralen Managementaufgabe. Wer operative, finanzielle und logistische Strategien frühzeitig integriert, kann Risiken nicht nur begrenzen, sondern sich im veränderten Marktumfeld strategisch neu positionieren", sagt Henning Müller (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alvarezandmarsal.com%2Four-people%2Fhenning-mueller&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7C524f2ae796f14c3d28de08de9bc172ca%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639119452326061261%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=WwgseROgffd5DzNhxc%2BuL22MfE0a3HJbmlSV0rD99fs%3D&reserved=0), Managing Director bei Alvarez & Marsal.Über Alvarez & MarsalAlvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com) zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung höchstes Renommee.Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung, Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management - stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater - viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.germanyalvarezandmarsal.com/de (https://www.germany-alvarezandmarsal.com/de)Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F162399&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7C524f2ae796f14c3d28de08de9bc172ca%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639119452326098737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JMUVRRFQts9KGfD2LdGu7gZwZhwWj%2B0prfuEzHZifyY%3D&reserved=0), auf X (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falvarezmarsal&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7C524f2ae796f14c3d28de08de9bc172ca%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639119452326111840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=te8UE2MSOmoQqqkWSfp0PLbvVsFxC9W%2BPd36%2B2lfvQs%3D&reserved=0) und auf Facebook (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falvarezandmarsal&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7C524f2ae796f14c3d28de08de9bc172ca%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639119452326124047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3c160hU38lsKyb3AolRu%2FMtcGDnDVCi2tKxRbaJKFOs%3D&reserved=0).Pressekontakt:PR-Agentur:HBI Communication Helga Bailey GmbHCorinna Voss M.D./Partneraandm@hbi.deUnternehmenskontakt:Alvarez & MarsalJutta BambergerDirector Go To Market Germanyjbamberger@alvarezandmarsal.comOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118051/6257006