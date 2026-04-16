Der Online-Broker des Jahres 2026 wartet mit einem neuen, spannenden Sparplan-Angebot auf. Dabei stehen Aktien im Vordergrund. Das müssen Anleger jetzt wissen. Der Depot-Anbieter Flatex hat den Goldenen Bullen in der Kategorie "Online-Broker des Jahres" gewonnen und wartet nach dem Sieg mit einem neuen Sparplan-Angebot auf. Online-Broker des Jahres 2026 mit neuem Sparplan-Angebot Konkret hat der Broker nun Aktiensparpläne im Angebot. Diese sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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