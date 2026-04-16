Narrative treiben die Börsen im Minutentakt. Warum Anleger jetzt auf Schulden, Inflation und Rohstoffknappheit schauen sollten, bevor der Markt die nächste Richtung erzwingt.Während Krieg, Waffenstillstand und neue Nachrichten die Märkte von Stunde zu Stunde treiben, fragt Jan Wilhöft von AXINO Capital, was für Anleger auf Sicht der nächsten Jahre wirklich zählt. Wer wissen will, warum Rohstoffe, Edelmetalle und Minenaktien aus seiner Sicht vor einem neuen Zyklus stehen könnten, sollte dieses Video sehen. Er verweist auf den Hedgefonds-Manager Ray Dalio und dessen Blick auf den Aufstieg und Niedergang großer Weltmächte. Er zeigt Daten der Federal Reserve zur Schulden- und Zinslast der …Den vollständigen Artikel lesen
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