Das Analysehaus Franke und Bornberg hat eine neue Auflage des Ratings zur Berufsunfähigkeitsversicherung veröffentlicht. Erstmals ist die Nachhaltigkeit der BU-Anbieter berücksichtigt und die Versicherer-Stabilität stärker gewichtet als bisher. Insgesamt standen 190 Tarife von 52 Versicherern auf dem Prüfstand. Franke und Bornberg hat die Ratings zur Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung aktualisiert. Beim BU-Rating haben die Analysten am Verfahren gefeilt: So hat die Stabilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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