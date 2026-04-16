Pagaya - Die günstigste High-Beta-Chance, die ich aktuell sehe In meinem neuesten Video habe ich eine Aktie vorgestellt, die ich für eine der spannendsten - und gleichzeitig volatilsten - im ganzen Anlageuniversum halte: Pagaya. Das israelisch-amerikanische Unternehmen betreibt eine KI-gestützte Kreditplattform. Statt selbst Kredite zu vergeben oder eine eigene Verbrauchermarke aufzubauen, fungiert Pagaya als intelligenter Marktplatz: Banken und Finanzpartner können Kreditanfragen, die sie selbst ablehnen würden, in das Netzwerk einstellen. Andere Partner mit abweichenden Risikomodellen können dann zuschlagen - eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Das Besondere: Pagaya setzt stark auf künstliche Intelligenz, um Kreditentscheidungen zu optimieren. Das Geschäftsmodell erinnert mich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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