Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, vielleicht geht es Ihnen genauso - ich fühle mich derzeit, als sei ich in einem Paralleluniversum. Seit mehr als sechs Wochen schwelt nun schon der Iran-Konflikt, aufgrund der Blockade der Straße von Hormus mit potenziell erheblichen Implikationen für die weltweite Ölversorgung und den Handel. Donald Trump drohte zwischenzeitlich mit der Auslöschung einer ganzen Zivilisation, stellte sich als Heilsbringer dar und wettert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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