Der weltgrößte Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat seine Gewinnprognose deutlich gesenkt. Grund sind fallende Kakaopreise, zu viele Anbieter im Markt - und Risiken durch den Iran-Krieg. Die Aktie verliert zweistellig ab. Der Süßwarenhersteller Barry Callebaut hat am Donnerstag die Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr deutlich gesenkt. Der Konzern rechnet nun damit, dass das operative Ergebnis (Gewinn vor Zinsen und Steuern) um einen mittleren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE