Was tun, wenn eine Krise nach der anderen Dein Depot in die Verlustzone treibt? Warren Buffett würde Versicherungsunternehmen kaufen. Nicht grundlos hat er mit 20 Jahren 65% seines Kapitals in den Versicherer GEICO investiert und seine jetzige Firma Berkshire Hathaway auf diesem Prinzip aufgebaut. Warum könnte genau jetzt der beste Zeitpunkt sein, um Aktien von Versicherern zu kaufen? Zinsen & Schutz: Die Doppel-Wette der Versicherer Die Logik ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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