© Foto: wO-DALL·EWährend der Iran-Konflikt den Ölmarkt erschüttert, wittert China seine Chance: Der Yuan schickt sich an, den "Petrodollar" herauszufordern. Aber so einfach geht das nicht.Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts nimmt der US-Dollar eine zentrale Rolle im globalen Finanzsystem ein. Als führende Reservewährung der Weltwirtschaft machen US-Dollar rund 57 Prozent der globalen Währungsreserven aus. Zudem ist der sogenannte Greenback die dominierende Währung im internationalen Handel und Zahlungsverkehr. Das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die USA und Saudi-Arabien 1974 das Petrodollar-System etablierten. Saudi-Arabien verpflichtete sich, Öl ausschließlich in US-Dollar zu verkaufen und …Den vollständigen Artikel lesen
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