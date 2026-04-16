Die Spannungen rund um die Straße von Hormus spitzen sich weiter zu und setzen Politik und Märkte unter Druck. Europa diskutiert über eine militärische Absicherung, während gleichzeitig die Energieversorgung ins Wanken gerät. Besonders die Luftfahrt und energieabhängige Industrien stehen zunehmend im Fokus der Investoren.Europas Sicherheitsdebatte nimmt Fahrt aufDie europäischen Staaten beraten über eine mögliche Mission zur Sicherung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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