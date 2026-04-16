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Dow Jones News
16.04.2026 18:27 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/Leichtes Plus - Fokus auf Berichtssaison

DJ XETRA-SCHLUSS/Leichtes Plus - Fokus auf Berichtssaison

DOW JONES--Mit einem moderaten Plus hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag geschlossen. Von Dynamik war allerdings nichts zu sehen. "Die Anleger in Frankfurt mussten heute mit etwas Enttäuschung den neuen Kursrekorden in New York und Tokio hinterherschauen", sagte CMC-Chefstratege Andreas Lipkow. Die positive Stimmung gegenüber Technologie-Unternehmen zeige sich derzeit nur an Asiens Börsen und in New York. Für positive Stimmung im Sektor sorgten unter anderem starke Zahlen von Taiwan Semiconductor.

Während der S&P-500 am Vortag einen neuen Rekordstand markierte, liegt der DAX noch fast 1.500 Punkte unter dem im Januar markierten Allzeithoch von 25.507 Punkten. Der DAX kletterte um 0,4 Prozent auf 24.154 Punkte.

Stützend wirkte die Aussicht auf weitere Friedensgespräche in Nahost, dazu kamen überwiegend gute Nachrichten aus dem Unternehmensbereich quer durch alle Branchen. Auch konjunkturell stützten bessere Daten aus China: Die dortige Wirtschaft hat ihr Wachstum im ersten Quartal diesen Jahres beschleunigt, das BIP stieg zum Vorjahr um 5 Prozent nach einem Wachstum von 4,5 Prozent im vierten Quartal 2025.

Airbus hat vor der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das erste Quartal 2026 zurückhaltende Kommentare zu den Margen und zum freien Cashflow (FCF) abgegeben, meinte RBC. Der Markt hatte aber nichts anderes erwartet, die Aktien legten um 0,1 Prozent zu. Bei Lufthansa nahm der Druck wegen der dauernden Streiks zu. Die Airline will nun sogar ihren Zubringerflieger Cityline einstellen. Händler fürchten dahinter Signale für eine Eskalation. Die Aktien fielen um 3,4 Prozent.

Kräftige Kursgewinne gab es bei den Online-Apotheken: So haben Docmorris einen soliden Jahresstart hingelegt, was die Aktien um 10,6 Prozent anschob. Entsprechend ging es beim Konkurrenten Redcare Pharmacy ("Shop Apotheke") um 9,5 Prozent nach oben.

Gerresheimer haussierten um 19,4 Prozent, sie haben sich mit ihren Kreditgebern auf eine Fristverlängerung für die Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 geeinigt. Zeit ist nun bis zum 30. September. Dazu wurden wichtige Kreditbedingungen zum Verschuldungsgrad bis zum Ende des dritten Quartals 2026 ausgesetzt.

Brenntag sprangen um 4,1 Prozent an, nachdem Goldman Sachs die Kaufempfehlung für die Aktien wiederholt und das Kursziel erhöht hat. SAP stiegen um 3,5 Prozent dank der Erholung der Software-Titel in New York. CTS Eventim verzeichneten ein Plus von 3,5 Prozent. Für Rückenwind sorgt das Urteil gegen US-Wettbewerber Live Nation Entertainment. Eine Bundesjury befand, dass Live Nation den Ticketing-Markt für große Konzerte in den USA illegal monopolisiert hat.

Heidelberger Druckmaschinen fielen nach vorläufigen Zahlen um 11,2 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt voraussichtlich bei rund 6,6 Prozent, die Prognose sah gegenüber dem Vorjahreswert aber eine auf 7,1 Prozent verbesserte Marge vor.

Aixtron verloren nach der Vortagsrally um 3,4 Prozent nach der Platzierung unbesicherter Wandelschuldverschreibungen im Gesamtwert von 450 Millionen Euro. 

=== 
Index     zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX       24.154  0,4    -1,4 
DAX-Future   24.333  0,4    -1,7 
XDAX      24.166  0,4    -1,7 
MDAX      30.938  0,2    1,1 
TecDAX      3.653  1,4    0,7 
SDAX      17.978  0,9    4,6 
        zuletzt  +/- Ticks 
Bund-Future   125,38   9 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

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April 16, 2026 11:55 ET (15:55 GMT)

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