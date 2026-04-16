Plasma, das Unternehmen hinter der ersten Stablecoin-nativen Neobank und der Infrastruktur, die sie antreibt, gab die Ernennung von Zaheer Ebtikar zum Chief Strategy Officer bekannt. Die Ernennung unterstreicht das Engagement von Plasma, Stablecoins für den weltweiten Alltagsgebrauch praktikabel zu machen, was mit der Einführung seiner Stablecoin-nativen Neobank Plasma One eingeleitet wird.

Zaheer Ebtikar bringt mehr als acht Jahre Erfahrung im Zentrum der Kryptomärkte in das Unternehmen ein, da er makroökonomische Erkenntnisse mit tiefgreifenden Beziehungen über alle institutionellen und Trading-Ebenen sowie Infrastruktur-Schichten des Ökosystems verbindet. Als Gründer und Chief Investment Officer of Split Capital hat er einen der prominentesten Krypto-Hedgefonds aufgebaut. Darüber hinaus bekleidete er leitende Positionen bei LedgerPrime, Deribit und Immutable Capital.

Der globale Stablecoin-Markt hat sich im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt. Institutionen weltweit definieren ihre Strategien neu, um wettbewerbsfähig zu bleiben, jedoch hat noch kein Produkt die Lücke zwischen Stablecoin-Infrastruktur und einem vollwertigen Verbraucher-Banking-Erlebnis geschlossen. Plasma One wurde genau dafür konzipiert: die erste Stablecoin-native Neobank, die Stablecoins zu einem praktischen Werkzeug für die Verwaltung von täglichen Ausgaben, Ersparnissen und geschäftlichen Anforderungen in allen Märkten entwickeln.

Um diese Zielsetzung zu unterstützen, baut Plasma einen vertikal integrierten Lizenzierungs- und Technologie-Stack, erwirbt behördliche Lizenzen in Schlüsselmärkten und verlagert die kritische Infrastruktur ins eigene Unternehmen. Dieser Own-the-Stack-Ansatz (Eigenverantwortung für die gesamte Technologieebene) ist darauf ausgelegt, niedrigere Kosten, eine größere Zuverlässigkeit und eine haltbare langfristige Position in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld zu erzielen.

Zaheer Ebtikar, Chief Strategy Officer, erläuterte: "Ich erinnere mich an den Besuch des Großen Basars in Istanbul und daran, das schiere Transaktionsvolumen des außerbörslichen Handels (Over-the-Counter, OTC) zwischen Bargeld, Türkischer Lira und USD? (Tether) zu sehen. Dieser Moment hat mir verdeutlicht, dass Stablecoins keine Nische sind, sondern dass sie zum Rückgrat der Art und Weise werden, wie Menschen tatsächlich Geld transferieren. Was mich an Plasma angezogen hat, ist, dass sie nicht einfach nur eine weitere Kette aufbauen. Sie erschaffen das erste Produkt, das jedermann den Zugang zu Stablecoin-gesteuerten Bankdienstleistungen ermöglicht und bauen die Lizenzierungsinfrastruktur auf, um den Betrieb in großem Umfang zu ermöglichen."

Paul Faecks, CEO, erklärte: "Zaheer Ebtikar bringt eine seltene Kombination aus tiefem Marktgespür, institutioneller Glaubwürdigkeit und echter Überzeugung für das, was wir aufbauen, mit. Um den Übergang vom Mainnet (Hauptnetzwerk) zur Produkteinführung zu vollziehen, wird seine strategische Führung von entscheidender Bedeutung sein, um Plasma One in die Hände von Nutzern weltweit zu bringen."

Über Plasma

Plasma entwickelt Finanzprodukte für Verbraucher und Unternehmen, die Stablecoins anstelle herkömmlicher Zahlungsschienen nutzen. Plasma One, sein erstes Produkt, versetzt Nutzer in die Lage, Stablecoins zu senden, auszugeben, zu sparen und damit Zinsen zu verdienen. Alles läuft auf der eigenen Blockchain von Plasma, die von Grund auf auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt wurde.

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