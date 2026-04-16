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Dow Jones News
16.04.2026 18:45 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Druck auf Fluglinien nach Easyjet

DJ MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Druck auf Fluglinien nach Easyjet

DOW JONES--Uneinheitlich haben sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. Etwas höhere Gewinne im Verlauf wurden wieder abgegeben. "Die Anleger in Frankfurt mussten heute mit etwas Enttäuschung den neuen Kursrekorden in New York und Tokio hinterherschauen", sagte CMC-Chefstratege Andreas Lipkow. Die positive Stimmung gegenüber Tech-Unternehmen kann sich derzeit nur an Asiens Börsen und New York spiegeln. Für gute Laune im Sektor sorgten unter anderem starke Zahlen von Taiwan Semiconductor.

Während der S&P-500 am Vortag einen neuen Rekordstand markierte, liegt der DAX noch fast 1.500 Punkte unter dem im Januar markierten Allzeithoch von 25.507 Punkten. Der DAX kletterte um 0,4 Prozent auf 24.154 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gab dagegen um 0,1 Prozent auf 5.933 Punkte nach.

Stützend wirkten die Aussicht auf weitere Friedensgespräche in Nahost, dazu kamen überwiegend gute Nachrichten aus dem Unternehmensbereich quer durch alle Branchen. Auch konjunkturell stützten bessere Daten aus China: Die dortige Wirtschaft hat ihr Wachstum im ersten Quartal diesen Jahres beschleunigt, das BIP stieg zum Vorjahr um 5 Prozent nach zuvor 4,5 Prozent.

In den USA kamen positive Signale von Konjunkturindikatoren wie dem Philadelphia-Fed-Index. Der Dreh der Beschäftigungs-Komponente im April ins Minus kam Zinsfantasien entgegen.

Immer stärker bestimmte aber die Berichtssaison die Nachrichtenlage und bewegte ganze Branchen: Airbus hat vor der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das erste Quartal 2026 zurückhaltende Kommentare zu den Margen und zum freien Cashflow (FCF) abgegeben, meinte RBC. Der Markt hatte aber nichts anderes erwartet, die Aktien legten um 0,1 Prozent zu.

Bei Easyjet ging es um 5 Prozent abwärts. Der Billigflieger rechnet im ersten Halbjahr mit einem rund 40 Prozent höheren Vorsteuerverlust als im Vorjahr. Victoria Scholar von Interactive Investor sieht die Airline zwei Belastungen ausgesetzt: der schwächeren Nachfrage infolge weltweiter Reiseunterbrechungen im März und höhere Kosten aufgrund steigender Kerosinpreise. Dazu hat die Deutsche Bank nach den Zahlen ihr "Sell" bestätigt.

Bei Lufthansa nahm der Druck wegen der dauernden Streiks zu. Die Airline will nun sogar ihren Zubringerflieger Cityline einstellen. Händler fürchten dahinter Signale für eine Eskalation. Die Aktien fielen um 3,4 Prozent. Bei Ryanair ging es sogar 6,4 Prozent nach unten, bei Air France-KLM um 4,1 Prozent. Tui und IAG fielen um bis zu 1,9 Prozent.

Tesco standen mit 4,7 Prozent Plus unangefochten an der Spitze der europäischen Einzelhändler. Die Geschäftszahlen der Briten hatten positiv überrascht. Auch der Ausblick kam trotz inflationsbedingt breiter Prognosespanne gut an. Tesco ist der größte britische Nahrungsmittel-Einzelhändler.

Kräftige Kursgewinne gab es bei den Online-Apotheken: So haben Docmorris einen soliden Jahresstart hingelegt, was die Aktien um 10,6 Prozent anschob. Entsprechend ging es beim Konkurrenten Redcare Pharmacy ("Shop Apotheke") um 9,5 Prozent nach oben.

Gerresheimer haussierten um 19,4 Prozent, sie haben sich mit ihren Kreditgebern auf eine Fristverlängerung für die Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 geeinigt. Zeit ist nun bis zum 30. September. Dazu wurden wichtige Kreditbedingungen zum Verschuldungsgrad bis zum Ende des dritten Quartals 2026 ausgesetzt.

Brenntag sprangen um 4,1 Prozent an, nachdem Goldman Sachs die Kaufempfehlung für die Aktien wiederholt und das Kursziel erhöht hat. SAP stiegen um 3,5 Prozent dank der Erholung der Software-Titel in New York.

CTS Eventim kletterten 3,5 Prozent. Für Rückenwind sorgt das Urteil gegen US-Wettbewerber Live Nation Entertainment. Eine Bundesjury befand, dass Live Nation den Ticketing-Markt für große Konzerte in den USA illegal monopolisiert hat.

Heidelberger Druckmaschinen fielen nach vorläufigen Zahlen um 11,2 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt voraussichtlich bei rund 6,6 Prozent, die Prognose sah gegenüber dem Vorjahreswert aber eine auf 7,1 Prozent verbesserte Marge vor. 

=== 
Index        Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
Euro-Stoxx-50     5.933       -0,12          2,57 
Stoxx-50       5.096       -0,12          3,74 
Stoxx-600        617       -0,05          4,24 
DAX         24.154       0,36         -1,73 
FTSE-100 London   10.560       0,29          6,33 
CAC-40 Paris     8.275       -0,14          1,53 
AEX Amsterdam     1.016       0,11          6,76 
ATHEX-20 Athen    5.829       -0,71          8,93 
BEL-20 Brüssel    5.475       0,15          7,81 
BUX Budapest    139.499       -2,32         25,64 
OMXH-25 Helsinki   6.214       0,35          8,95 
OMXC-20 Kopenhagen  1.476       0,46         -8,19 
PSI 20 Lissabon    9.345       -1,21         13,09 
IBEX-35 Madrid    18.186       -0,53          5,07 
FTSE-MIB Mailand   48.156       -0,27          7,14 
OBX Oslo       1.972       -0,12         23,43 
PX Prag        2.689       -0,20          0,13 
OMXS-30 Stockholm   3.118       0,07          8,17 
WIG-20 Warschau   133.307       -0,48         14,25 
ATX Wien       5.882       -0,28         10,44 
SMI Zürich      13.220       -0,35         -0,36 
 
DEVISEN    zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:00 Uhr 
EUR/USD     1,1781  -0,1  -0,0017     1,1798     1,1797 
EUR/JPY     187,42  -0,1  -0,1100     187,53    187,6100 
EUR/CHF     0,9227  +0,1  0,0006     0,9221     0,9218 
EUR/GBP     0,8701  +0,0  0,0003     0,8698     0,8696 
USD/JPY     159,07  +0,1  0,1100     158,96    159,0200 
GBP/USD     1,3536  -0,2  -0,0022     1,3558     1,3565 
USD/CNY     6,8208  +0,0  0,0028     6,8180     6,8180 
USD/CNH     6,8207  +0,1  0,0043     6,8164     6,8173 
AUS/USD     0,7168  0,0  0,0000     0,7168     0,7158 
Bitcoin/USD 74.731,25  -0,2  -132,23    74.863,48   73.854,51 
 
ROHÖL     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex    93,48  +2,4   2,19      91,29 
Brent/ICE    98,48  +3,7   3,55      94,93 
 
Metalle    zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold     4.806,89  +0,4   16,95    4.789,94 
Silber      78,93  -0,2   -0,12      79,05 
Platin    2.113,35  +0,2   3,60    2.109,75 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

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April 16, 2026 12:09 ET (16:09 GMT)

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