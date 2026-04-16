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Luana AG: Anleihe-Delisting beschlossen



16.04.2026 / 18:38 CET/CEST

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Geesthacht, 16. April 2026 - Die Luana AG mit Sitz in Geesthacht, Emittentin der 9,50 % Inhaber-Schuldverschreibungen 2025/2030, ISIN: DE000A4DE917 / WKN: A4DE91 (insgesamt "Luana-Anleihe 2025/2030"), gibt bekannt, dass der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Insolvenzverwalters beschlossen hat, die Einbeziehung der Luana-Anleihe 2025/2030 zum Handel im allgemeinen Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen. Die Gesellschaft wird die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting der Luana-Anleihe 2025/2030 unverzüglich vornehmen. Der letzte Handelstag für die Schuldverschreibungen der Luana-Anleihe 2025/2030 im allgemeinen Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich der 29. Mai 2026 sein.

Der Beschluss über das Delisting erfolgte insbesondere vor dem Hintergrund der mit der Einbeziehung zum Börsenhandel verbundenen und der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft nicht mehr angemessenen Kosten.





Kontakt:

Luana AG, Geesthacht

Marcus Florek, Vorstand

E-Mail: info@luana-group.com



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