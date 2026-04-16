Sechs Jahre Beobachtung des Ökosystems. Eine neue Perspektive zum Verständnis und zur Vermittlung des tatsächlichen Werts der additiven Fertigung.

Im Anschluss an ihren jährlichen Mitglieder-Gipfel 2026 veröffentlichte die AMGTA heute den Bericht Additive Manufacturing in Resource-Efficient Manufacturing Systems, einen unabhängigen Bericht, der darlegt, wie die additive Fertigung auf Bauteil-, System- und Unternehmensebene bewertet, kommuniziert und eingesetzt werden sollte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260415096593/de/

Der Bericht liefert eine strukturelle Argumentation dafür, wie additive Fertigung bewertet werden sollte nicht nur auf Teileebene, sondern über Teile-, System- und Unternehmensebene hinweg, wo sich die bedeutendsten Vorteile der AM in Bezug auf Ressourceneffizienz, Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und Kapitalallokation tatsächlich manifestieren. Er stützt sich auf sechs Jahre kontinuierlicher Beobachtung beider Seiten des AM-Ökosystems Technologieentwickler und Anwender in der Fertigung und liefert Erkenntnisse, zu denen keine der beiden Seiten aus ihrer eigenen Position heraus gelangen könnte. Er ist für den Einsatz in Investorenpräsentationen, politischen Diskussionen, Beschaffungsgesprächen und organisatorischen Entscheidungsprozessen konzipiert.

Der Bericht wurde den weltweiten Mitgliedern der AMGTA auf dem jährlichen Mitgliedergipfel 2026, der am 13. April in Boston stattfand, zusammen mit dem begleitenden Dokument "Strategie 2030" vorgestellt und mit ihnen erörtert.

Standardkostenvergleiche zwischen additiver Fertigung und konventioneller Fertigung erfassen auf beiden Seiten die gleichen direkten Produktionskosten, während sie systematisch Kosten ausschließen, die in der konventionellen Fertigung als unsichtbarer Hintergrund eingebettet sind vor Bekanntwerden der Nachfrage gebundenes Werkzeugkapital, Lagerhaltungskosten, Verschwendung durch Mindestbestellmengen und Abschreibungen aufgrund von Veralterung. Das Ergebnis ist eine strukturelle Verzerrung, die AM teurer erscheinen lässt, als es eine vollständige Bewertung zeigen würde.

Der Bericht identifiziert dies als ein Problem der Rahmenbedingungen und der Messung, nicht als ein technologisches Problem, und liefert die Bewertungsstruktur, die Organisationen benötigen, um umfassende Vergleiche auf allen drei Ebenen durchzuführen, auf denen AM Wert schafft.

Als einzige globale, unabhängige Organisation, die sich ausschließlich auf die Schnittstelle zwischen additiver Fertigung und ressourceneffizienten Fertigungssystemen konzentriert ohne Geräte zu verkaufen, ohne Materialien zu bewerben und ohne nationale Interessen zu vertreten -, nimmt die AMGTA eine strukturelle Position ein, die keine andere Organisation innehat. Dieser Bericht hätte von einem Technologieanbieter nicht verfasst werden können, ohne als Lobbyarbeit zu wirken, oder von einem Hersteller, ohne als Rechtfertigung zu wirken. Er erforderte den Blickwinkel beider Seiten gleichzeitig.

"Die Technologie hat sich bewährt. Aber die aktuelle Einführungsrate spiegelt dies nicht wider und ein Hauptgrund dafür ist, dass die Branche AM anhand eines Standards bewertet hat, der nie dafür konzipiert war, zu erfassen, was AM tatsächlich verändert", sagte Sherri Monroe, Geschäftsführerin der AMGTA. "Dieser Bericht ist das Ergebnis von sechs Jahren Beobachtung dieser Lücke über Branchen, Anwendungsbereiche und Regionen hinweg. Er liefert das Argument, das die Branche gebraucht hat und das nur eine Organisation ohne kommerzielle Interessen vorbringen konnte."

"Als ich die AMGTA gründete, war es mein Ziel, etwas zu schaffen, was der Branche fehlte: eine unabhängige, nicht-kommerzielle Stimme, die den Wert von AM dort vertreten kann, wo die tatsächlichen Entscheidungen getroffen werden", sagte Brian Neff, Vorsitzender des AMGTA-Vorstands. "Dieser Bericht ist diese Stimme. Er liefert die Argumente, auf die wir hingearbeitet haben vollständig, fundiert und so konzipiert, dass sie einer genauen Prüfung durch Finanz-, Beschaffungs- und Politikverantwortliche standhalten. Das ist das Ergebnis von sechs Jahren Mitgliedschaft."

Der Bericht ist verfügbar unter www.AMGTA.org. Das begleitende Dokument "Strategy 2030" What We Do and Why Membership Matters steht AMGTA-Mitgliedern zur Verfügung.

Über die Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA)

Die Additive Manufacturing Green Trade Association (AMGTA) ist die einzige globale, unabhängige Organisation, die sich ausschließlich auf die Schnittstelle zwischen additiver Fertigung und ressourceneffizienten Fertigungssystemen konzentriert. Die 2019 gegründete AMGTA bringt Technologieentwickler, Anwender aus der Fertigungsindustrie und Partner aus dem gesamten Ökosystem auf fünf Kontinenten zusammen, um ein evidenzbasiertes Verständnis dafür zu schaffen, wo und wie die additive Fertigung die Ressourcen- und Betriebsleistung verbessert. Die AMGTA verkauft keine Geräte, bewirbt keine Materialien und vertritt keine nationalen Interessen. www.AMGTA.org

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