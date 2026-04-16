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Piramal Pharma Solutions und Ajinomoto Bio-Pharma Services arbeiten zusammen, um die Entwicklung und Herstellung von ADCs zu unterstützen



16.04.2026 / 19:15 CET/CEST

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Piramal Pharma Solutions ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) und verfügt über mehr als 20 Jahre spezialisierte Erfahrung, um Partner von der Frühphase bis zur Kommerzialisierung zu unterstützen.

Ajinomoto Bio-Pharma Services ist ein führender Anbieter von biopharmazeutischen Produktionsdienstleistungen und Plattformtechnologien, der für die Entwicklung von AJICAP verantwortlich ist, einer Reihe firmeneigener Technologien, die die Herstellung von ortsspezifischen ADCs und Linkern erleichtern sollen.

Piramal und Ajinomoto Bio-Pharma Services haben eine Kooperationsvereinbarung getroffen, um die ADC-Entwicklungs- und Herstellungsprogramme ihrer Kunden zu verbessern. MUMBAI, Indien und TOKIO, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), und Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), ein führender Anbieter von biopharmazeutischen Produktionsdienstleistungen und Plattformtechnologien, haben eine strategische Zusammenarbeit angekündigt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Piramal geeignete Kunden, die eine ADC-Herstellungstechnologie suchen, an Aji Bio-Pharma und AJICAP verweisen. Aji Bio-Pharma wird Piramal als potenzielles CDMO für die Herstellung von Produkten mit AJICAP-Technologie an Kunden verweisen und deren Programme in der Entwicklung und Herstellung unterstützen. Nach Abschluss dieser Vereinbarung werden Piramal und Ajinomoto eine separate Materialtransfervereinbarung (MTA) abschließen, um den Technologietransfer zwischen den Unternehmen zu ermöglichen. Die MTA wird Piramal mit dem Fachwissen, den Fähigkeiten und dem Personal ausstatten, um AJICAP-basierte Produkte mit Präzision und Geschwindigkeit herzustellen. Als weltweit erstes von der FDA zugelassenes ADC CDMO bringt Piramal mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in diesem Bereich mit. Das Unternehmen leistete auch Pionierarbeit bei der kommerziellen ADC-Herstellung und verfügt damit über mehr als 15 Jahre Fachwissen. Piramal verfügt über ein weltweites Netz von hochmodernen Anlagen, hat Hunderte von ADCs entwickelt, Tausende von Chargen fertiggestellt und stellt derzeit mehrere kommerzielle ADCs her. Laufende Erweiterungen erhöhen die ADC-Kapazität von Piramal im kommerziellen Maßstab. Die AJICAP-Technologie von Ajinomoto erleichtert die Entwicklung ortsspezifischer ADCs und Linker-Technologien durch einfache, effiziente Prozesse, die es den Entwicklern von Arzneimitteln im Frühstadium ermöglichen, ADCs mit höherer Wirksamkeit und geringerer Toxizität zu entwickeln. Die Kombination dieser innovativen Plattform mit Piramals klinischer und kommerzieller ADC-GMP-Herstellungskompetenz ermöglicht es den Kunden, die Entwicklung zu beschleunigen, den Technologietransfer zu optimieren und das Scale-up zu vereinfachen. "Wir freuen uns, mit Ajinomoto Bio-Pharma Services zusammenzuarbeiten und unsere ADC-Plattform zu erweitern, indem wir Unterstützung bei der Herstellung von AJICAP-basierten Produkten anbieten", sagte Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma. "Mit der Implementierung dieser Fähigkeiten werden wir die Innovation beschleunigen und den Zugang zu dieser Technologie für unsere Kunden und ihre Patienten weltweit erweitern." "Diese Zusammenarbeit mit Piramal erweitert das Ökosystem zur Unterstützung der AJICAP-Technologie, indem sie lizenzierte Kunden mit einem erfahrenen ADC-Herstellungspartner verbindet", sagte Yasuyuki Otake, Corporate Executive, General Manager, Bio-Pharma Services Dept., Ajinomoto Co., Inc. "Durch diese Zusammenarbeit wollen wir unseren Kunden optimierte Wege und Zugang zu umfassender ADC-Expertise bieten, um qualitativ hochwertige Programme von der frühen Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung voranzutreiben." Durch die Kombination der ortsspezifischen Konjugationstechnologie von AJICAP mit der umfassenden Entwicklungs- und Produktionserfahrung von Piramal wird diese Zusammenarbeit den Kunden helfen, sichere, wirksame und präzise ADC-Therapien mit außergewöhnlicher Effizienz zu entwickeln. Informationen zu Piramal Pharma Solutions Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), welches End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht uns, ein umfassendes Dienstleistungsspektrum anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von API sowie fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet außerdem Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht wurden. Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma Solutions | LinkedIn | Facebook | X Informationen zu Piramal Pharma Limited Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) bietet über seine 17* weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika, und Piramal Consumer Healthcare, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich eines von PPLs Partnerunternehmen, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Außerdem hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Segmenten Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist. Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn * Umfasst eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio. Informationen zu Aji Bio-Pharma Dienstleistungen Ajinomoto Bio-Pharma Services ist ein vollständig integriertes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung mit Standorten in Belgien, Indien, Japan und den Vereinigten Staaten, das Unterstützung in den Bereichen Gentherapie, Wirkstoffe und Herstellung großer und kleiner Moleküle bietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services bietet eine breite Palette innovativer Plattformen und Fähigkeiten für präklinische und Pilotprogramme bis hin zu kommerziellen Mengen, darunter hochwirksame Wirkstoffe (HPAPI), kontinuierliche Durchflussherstellung, Oligonukleotidsynthese, Biokatalyse, Corynex-Proteinexpressionstechnologie, Antikörper-Wirkstoff-Konjugationen (ADC) und mehr. Ajinomoto Bio-Pharma Services ist bestrebt, ein hohes Maß an Qualität und Service zu bieten, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie auf: www.AjiBio-Pharma.com Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1726186/5920075/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg

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