© Foto: wO-GeminiWährend Washington durch interne Kämpfe und erratische Außenpolitik das globale Vertrauen verspielt, versinkt die Welt in Instabilität und Misstrauen. Ein Systemwechsel steht bevor.Jahrzehntelang basierte die globale Stabilität auf der Annahme, dass die USA als erste unter Gleichen nach festen Regeln spielen. Man wusste, wie Washington reagiert. Doch im vergangenen Jahr ist diese Gewissheit kollabiert. An ihre Stelle ist das getreten, was Analysten den "TACO-Trade" nennen - die riskante Wette darauf, dass US-Präsident Donald Trump im Zweifel vor Marktverwerfungen zurückweicht. Eine Wette, die angesichts der aktuellen Eskalation im Iran wie eine Verharmlosung eines viel ernsteren Problems …Den vollständigen Artikel lesen
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