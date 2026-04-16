© Foto: Teera Noisakran - Sipa USAJapans Regierung startet ein 10-Milliarden-Dollar-Hilfspaket. In Thailand schrumpfen Reserven, Pakistan plant Stromabschaltungen. Der Iran-Krieg trifft Asiens Wirtschaft immer härter.Der Krieg im Nahen Osten setzt immer mehr Staaten in Asien unter Druck. Aktuelle Beispiele aus Japan, Thailand und Pakistan zeigen, wie unterschiedlich Regierungen auf steigende Energiepreise, bedrohte Lieferketten und knapper werdende Reserven reagieren. Japan stellt Ländern in Südostasien finanzielle Unterstützung von 10 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, um die Folgen der gestiegenen Rohölpreise abzufedern. Premierministerin Sanae Takaichi kündigte das Paket nach einem virtuellen Treffen mit mehreren …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE