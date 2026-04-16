Cynthia Dwork, Ph.D. im Bereich Elektronik, Information und Kommunikation

Shizuo Akira, Ph.D. und Zhijian "James" Chen, Ph.D. im Bereich Biowissenschaften

Die Japan Prize Foundation (Präsident: Ryozo Nagai) veranstaltete am Dienstag, den 14. April im New National Theatre in Tokios Stadtteil Shibuya eine Preisverleihungsfeier. Dabei wurde der Japan Prize Wissenschaftlern verliehen, die kreative und bahnbrechende Leistungen auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technologie erbracht sowie einen wesentlichen Beitrag zum Frieden und Wohlstand der Menschheit weltweit geleistet haben.

Cynthia Dwork, Ph.D. (USA), die Preisträgerin im Bereich Elektronik, Information und Kommunikation, und Shizuo Akira, Ph.D. (Japan) und Zhijian "James" Chen, Ph.D. (USA), die Preisträger im Bereich Biowissenschaften, nahmen an der Preisverleihung teil und erhielten je Bereich 100 Millionen Yen sowie eine Urkunde und eine Medaille.

Die Preisträger des Japan Prize 2026 werden jedes Jahr von rund 16.000 renommierten Wissenschaftlern und Ingenieuren aus aller Welt vorgeschlagen und nach einer etwa einjährigen strengen Prüfung ausgewählt. Der Stiftung gingen 107 Nominierungen für den Bereich Elektronik, Information und Kommunikation und 185 Nominierungen für den Bereich Biowissenschaften ein. Die diesjährigen Preisträger wurden aus insgesamt 292 Kandidaten ausgewählt.

An der Zeremonie nahmen etwa 600 Gäste teil, darunter Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin, die Leiter der drei Regierungszweige und andere hochrangige Beamte sowie Vertreter verschiedener anderer gesellschaftlicher Gruppen. Seine Majestät der Kaiser hielt eine Ansprache, gefolgt von Reden der drei Preisträger und Glückwünschen von Sekiguchi, dem Präsidenten des Repräsentantenhauses.

Die diesjährige Preisverleihung kann unter den folgenden Links angesehen werden:

Japanische Version: https://youtube.com/live/jllrOVOX6jI

Englische Version: https://youtube.com/live/flkjnpPAtok

Profilfotos der Japan-Preisträger und Fotos von der Preisverleihung werden unter diesem Link veröffentlicht:

https://www.japanprize.jp/en/press_photo.html

*Bei Veröffentlichung dieser Fotos bitte den Vermerk "Mit freundlicher Genehmigung des Japan Prize" hinzufügen.

Über den Japan Prize

Die Einrichtung des Japan Prize 1981 ging auf den Wunsch der japanischen Regierung zurück, einen international anerkannten Preis zu schaffen, der zur wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung weltweit beiträgt. Mit Unterstützung zahlreicher Spenden erhielt die Japan Prize Foundation 1983 die Zustimmung des Kabinetts. Der Japan Prize wird an Wissenschaftler und Ingenieure aus aller Welt verliehen, die kreative und bahnbrechende Leistungen erbracht haben, die den Fortschritt in ihrem Fachgebiet vorantreiben und einen bedeutenden Beitrag zur Verwirklichung von Frieden und Wohlstand für die gesamte Menschheit leisten. Forscher aus allen Bereichen der Wissenschaft und Technologie können für den Preis nominiert werden. Jedes Jahr werden unter Berücksichtigung der aktuellen Trends in der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung zwei Bereiche ausgewählt. Grundsätzlich wird in jedem Bereich eine Person ausgezeichnet, die eine Urkunde, eine Medaille und ein Preisgeld erhält. An jeder Preisverleihung nehmen Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin, die Leiter der drei Staatsgewalten und andere relevante Amtsträger sowie Vertreter verschiedener anderer gesellschaftlicher Gruppen teil.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260414706954/de/

Contacts:

Für Anfragen zu dieser Mitteilung:

The Japan Prize Public Relations Office

E-Mail: japanprize@ml.prap.co.jp