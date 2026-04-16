© Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.comBlackRock stuft Schwellenländer hoch - und ausgerechnet Südkorea ist ein Hauptgrund. KI-Boom, Chip-Nachfrage und explodierende Gewinnschätzungen treiben den Markt. Droht jetzt die nächste Korea-Rallye?BlackRock zeigt sich plötzlich auffallend optimistisch gegenüber Südkorea-Aktien. Der weltgrößte Vermögensverwalter nennt Korea einen zentralen Treiber für die Hochstufung von Schwellenländer-Aktien. Zuerst hatte darüber Bloomberg berichtet. Im Mittelpunkt steht dabei die Rolle des Landes in der globalen Halbleiter-Lieferkette. Laut BlackRock sorgt vor allem die starke Nachfrage nach KI-Hardware für enormen Rückenwind. Genau hier sieht die Strategin Wei Li derzeit eine Dynamik, die viele …Den vollständigen Artikel lesen
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