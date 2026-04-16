© Foto: OpenAIDie EU zwingt Google zur Datenfreigabe, um den Wettbewerb zu stärken - die Datenschutzbedenken wachsen.Die Europäische Union erklärte, sie habe Alphabets Tochter Google Leitlinien zur Verfügung gestellt, wie der Technologiekonzern seine Suchdaten für Dritte öffnen könne, um ihn mit den digitalen Kartellvorschriften der EU in Einklang zu bringen, berichtet Dow Jones. Die EU-Wettbewerbsbehörde leitete im Januar ein Verfahren gegen die Suchmaschine ein, um das Unternehmen anzuweisen, die Bestimmungen des EU-Gesetzes über digitale Märkte einzuhalten. Die EU teilte am Donnerstag mit, dass sie dem Unternehmen vorläufige Ergebnisse übermittelt habe, die anderen Suchmaschinen Zugang zu Daten wie …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE