Kosmowski wird den 3,6-Milliarden-Dollar-Geschäftsbereich leiten, der vernetzte Intelligence- und KI-Plattformen für Finanzinstitute und Unternehmen weltweit bereitstellt und damit im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie des Unternehmens steht.

Die Moody's Corporation (NYSE: MCO) gab heute bekannt, dass Christina Kosmowski im Juni die Position der Chief Executive Officer von Moody's Analytics übernehmen wird. Frau Kosmowski bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Unternehmenstechnologie in diese Position ein und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Beschleunigung des Wachstums in großem Maßstab, dem Aufbau dauerhafter Kundenpartnerschaften und der Nutzung von Innovationen zur Steigerung der Geschäftsergebnisse bei einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen zurückblicken.

"Christina hat ihre Karriere damit verbracht, etwas zu tun, was selten vorkommt: modernste Technologie und Analytik in echten, skalierbaren geschäftlichen Mehrwert umzusetzen", sagte Rob Fauber, President und Chief Executive Officer der Moody's Corporation. "Genau das erwarten die Kunden von Moody's Analytics von uns, während sie sich in einem sich rasch wandelnden und komplexen Geschäftsumfeld zurechtfinden müssen. Angesichts der Umgestaltung der Analyselandschaft durch künstliche Intelligenz bin ich zuversichtlich, dass Christina die Messlatte dafür höher legen wird, was es bedeutet, ein vertrauenswürdiger Partner für die von uns betreuten Unternehmen und Institutionen zu sein."

"Moody's Analytics befindet sich an einer bemerkenswerten Schnittstelle zwischen proprietären Daten und engen Kundenbeziehungen und das in einer Zeit, in der künstliche Intelligenz die Entscheidungsfindung der einflussreichsten Institutionen der Welt grundlegend verändert", sagte Frau Kosmowski. "Diese Kombination verschafft uns einen entscheidenden Vorteil und bietet eine klare Chance, Innovationen voranzutreiben. Mein Ziel ist es, sicherzustellen, dass jeder Kunde diese Informationen sicher und präzise nutzen kann, und auf dem langjährigen Ruf von Moody's für Sorgfalt und Vertrauen im Dienst an unseren Kunden aufzubauen. Es ist mir eine Ehre, dieses außergewöhnliche Team dabei zu leiten, auf diesem Fundament aufzubauen und die nächste Phase des Wachstums und der Innovation voranzutreiben."

Frau Kosmowski ist darauf spezialisiert, Unternehmen in Phasen raschen Wachstums zu begleiten, und stellt den Kundenerfolg in den Mittelpunkt ihres Handelns. Sie gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Customer-Success-Organisation von Salesforce eines der frühesten und einflussreichsten Modelle in der Technologiebranche und hat jahrelang daran gearbeitet, Teams und Betriebsmodelle aufzubauen, die sicherstellen sollen, dass Kunden einen nachhaltigen Nutzen aus Unternehmenslösungen ziehen. Frau Kosmowski ist eine bewährte Führungskraft im Bereich Unternehmenstechnologie, die nachweislich wachstumsstarke Unternehmen an der Spitze des industriellen Wandels aufgebaut und skaliert hat, darunter auch im Zusammenhang mit dem Aufstieg KI-gesteuerter Unternehmensplattformen. Sie wechselt von LogicMonitor zu Moody's, wo sie als Chief Executive Officer tätig war, die Wachstumsstrategie und die globale Expansion des Unternehmens leitete und Unternehmen dabei unterstützte, komplexe, datenreiche Umgebungen zu betreiben und fundiertere operative Entscheidungen in Echtzeit zu treffen.

Vor ihrer Tätigkeit bei LogicMonitor hatte Frau Kosmowski leitende Führungspositionen bei Slack inne, unter anderem als Chief Customer Officer, wo sie die Bereiche Customer Success und Enterprise Go-to-Market aufbaute und ausweitete, während das Unternehmen einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar erreichte und sein Direktlisting durchführte. Zuvor war sie 15 Jahre lang bei Salesforce tätig, wo sie eine Organisation mit einem Umsatz von 4 Milliarden US-Dollar leitete und maßgeblich am Aufbau des Customer-Success-Modells beteiligt war, das die moderne Unternehmenssoftwarebranche mitgeprägt hat.

Frau Kosmowski ist Mitglied des Vorstands von Nasuni und Gründungspartnerin von Operator Collective, einer Investmentgesellschaft, die sich auf B2B-Technologieunternehmen der nächsten Generation spezialisiert hat. Durch ihre Tätigkeit in verschiedenen operativen Funktionen, in Führungspositionen in Vorständen und im Investmentbereich bleibt sie eng mit den Ideen, Talenten und Partnerschaften verbunden, die die Zukunft der Unternehmenstechnologie und der KI prägen.

Außerdem ist sie Mitglied des Kuratoriums der Northwestern University, an der sie einen Bachelor of Science in Wirtschaftsingenieurwesen erworben hat.

Über die Moody's Corporation

In einer Welt, die von immer stärker vernetzten Risiken geprägt ist, helfen die Daten, Erkenntnisse und innovativen Technologien von Moody's (NYSE:MCO) den Kunden, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Welt zu entwickeln und Chancen zu erschließen. Mit einer umfassenden Erfahrung auf den globalen Märkten und einer vielfältigen Belegschaft von etwa 16.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie benötigen, um selbstbewusst zu handeln und erfolgreich zu sein.

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