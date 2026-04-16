© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIDie Preise für das Edelgas Helium sind aufgrund des Iran-Krieges stark angestiegen. Davon könnten Helium-Explorer profitieren. Sind Helium-Aktien der nächste große Börsen-Hype? Die Hintergründe. 2026 sind es nicht nur die üblichen Verdächtigen, die den Börsenmarkt bewegen: Helium-Aktien haben sich als unerwartete Gewinner herauskristallisiert. Nachdem der Iran-Konflikt die Heliumproduktion in Katar massiv beeinträchtigt hat, erleben Unternehmen wie Avanti Helium und Pulsar Helium Kursverdopplungen. Doch ist dieser Hype wirklich gerechtfertigt oder wird er genauso schnell verschwinden, wie er gekommen ist? Der geheime Treiber hinter dem Hype ist, dass Helium ein wichtiger Rohstoff ist, der …Den vollständigen Artikel lesen
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