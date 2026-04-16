© Foto: Sophie Backes - unsplashLee Coppersmith, Geschäftsführer von Goldman Sachs, meint, die Aktien der Magnificent Seven könnten vor einer massiven Erholung stehen. Er sagt klar: "Buy the dip".In seinem jüngsten Ausblick vergleicht Coppersmith das aktuelle Marktumfeld mit dem durch COVID bedingten Kursrückgang im März 2020. "In dieser Zeit, genau wie heute, zeigte sich, dass der Markt das Vertrauen in die Mag 7-Aktien als Marktführer verloren hatte. Wenn man sich die damaligen Entwicklungen nach der COVID-Pandemie ansieht, erkennt man, dass diese Unternehmen sich erholt haben. Das war eine hervorragende Gelegenheit, von den Kursgewinnen zu profitieren, insbesondere bei diesen Unternehmen." Tatsächlich klettert der S&P …Den vollständigen Artikel lesen
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