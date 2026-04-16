BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigte zehntägige Waffenruhe im Libanon begrüßt. "Sie kann den Menschen auf beiden Seiten der Grenze eine wichtige Atempause verschaffen", erklärte Wadephul am Abend in Berlin und dankte den USA für ihren Einsatz als Vermittler, insbesondere in den letzten Tagen.

"Direkte Friedensgespräche zwischen Israel und Libanon bieten das Potential einer Zukunft als Nachbarn, in der beidem gleichermaßen Rechnung getragen wird: Israels legitimen Sicherheitsinteressen und Libanons Recht auf territoriale Integrität und Souveränität", so der Außenminister. Nötig seien jetzt langfristige Vereinbarungen über die Sicherung der Grenze, den Schutz von Zivilisten beiderseits der blauen Linie sowie Sicherheit für die Blauhelme der UN-Friedensmission Unifil.

Langfristige Sicherheit in der Region könne es nur mit einer effektiven Entwaffnung der Hisbollah geben, betonte Wadephul. Dass auch die libanesische Regierung dies zu ihrem Ziel erklärt habe, sei begrüßenswert. Sie sei jetzt aufgefordert, dies effektiv umzusetzen./wn/DP/he