Jeder Roboter. Jedes Lager. Ein Gehirn. Jetzt in großem Maßstab.

Skild AI gab heute die Übernahme des Geschäftsbereichs "Robotics Automation" von Zebra Technologies bekannt, einschließlich der Orchestrierungsplattform "Symmetry Fulfillment".

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260415810504/de/

Skild Brain die branchenweit erste KI-Software mit universeller Anwendbarkeit, die so konzipiert ist, dass sie ohne vorherige Kenntnis der genauen Körperform eines Roboters funktioniert kann jeden Roboter bei jeder Aufgabe in jeder Lagerumgebung steuern. Mit der praxiserprobten Orchestrierungsplattform "Symmetry" von Zebra verfügt das Unternehmen nun über die Infrastruktur, um ganze Flotten von mit Skild Brain ausgestatteten Robotern im Unternehmensmaßstab einzusetzen und zu koordinieren.

Von fragmentierter Automatisierung zu koordinierter Intelligenz: Lagerroboter werden heute für jede einzelne Aufgabe programmiert und sind an bestimmte Hardware gebunden. Wechselt man den Roboter, fängt man im Grunde wieder ganz von vorne an. Das Skild Brain wurde entwickelt, um diese Abhängigkeit zu überwinden es lässt sich ohne erneutes Training auf Humanoide, mobile Roboter und Industrieroboter übertragen. Symmetry, das sich bereits in einigen der anspruchsvollsten Logistikumgebungen der Welt bewährt hat, koordiniert diese Roboter in Echtzeit gemeinsam mit den Mitarbeitern vor Ort. Jede neue Bereitstellung speist das Daten-Flywheel des Skild Brain und macht es in jeder Umgebung, in der es eingesetzt wird, intelligenter.

Zusammen bilden sie etwas, das es bisher noch nicht gab: eine intelligente Ebene, die ein gesamtes Lager steuern kann, unabhängig davon, welche Roboter darin zum Einsatz kommen.

Bestehende Lagerhäuser in Symphonien der Autonomie verwandeln: Logistikunternehmen müssen ihre Lager nicht mehr speziell auf ihre Roboter ausrichten und mit mehreren Partnern zusammenarbeiten, von denen jeder nur einen Teil der Automatisierungslösung bereitstellt. Durch die Übernahme des Geschäftsbereichs "Robotics Automation" von Zebra durch Skild AI entsteht das erste Unternehmen, das eine umfassende End-to-End-Automatisierungslösung für Lager anbieten kann: humanoide Roboter für das Kommissionieren und Ablegen, Roboterhunde für die Inspektion, Roboterarme für die Verpackung, AMRs für den Materialtransport sowie eine Koordinierungsebene zur Steuerung all dieser Komponenten.

Skild AI steigerte seinen Umsatz im Jahr 2025 innerhalb weniger Monate von null auf rund 30 Millionen US-Dollar und ist nun in der Lage, die Einführung in Unternehmen in einem bisher unerreichten Tempo voranzutreiben. Skild AI wird End-to-End-Lösungen für Lagerhäuser entwickeln und damit das Tempo der Implementierungen in einem Ausmaß beschleunigen, das in der aktuellen KI-Robotikbranche bisher beispiellos ist.

Mit ihren eigenen Worten:

"Die Lagerautomatisierung ist bis heute stark fragmentiert, wobei klassische Ansätze in den meisten realen Szenarien zu kurz greifen ein grundlegendes Hindernis für echte betriebliche Effizienz. Lagerhäuser abzureißen und neu zu bauen, um sie an vorprogrammierte Roboter anzupassen, ist wirtschaftlich einfach keine tragfähige Lösung. Durch die Kombination von Zebras Plattform zur Mensch-Roboter-Koordination mit dem "Omnibodied Brain" von Skild AI sind wir bereit, die End-to-End-Automatisierung in den heutigen Lagerhäusern grundlegend zu verändern. Die Orchestrierungsschicht von Zebra bindet den Menschen in die Vision von Skild AI ein: 'Jeder Roboter, jede Aufgabe, ein Gehirn' und verwandelt Lagerhäuser in lebendige Symphonien aus menschlicher und maschineller Autonomie." - Deepak Pathak, CEO, Skild AI

"Das Fehlen automatisierter Greif- und komplexer Handhabungsfunktionen bremst die Abläufe in Lagern nach wie vor. Das Skild Brain wird in Verbindung mit Zebras bewährter 'Person-to-Goods'-Lösung Lagerhäuser in Zentren höchster Effizienz verwandeln." Abhinav Gupta, President, Skild AI

Über Skild AI: Skild AI wurde 2023 gegründet und entwickelt ein universelles Grundmodell für die Robotik. Das Unternehmen wird von der SoftBank Group, NVIDIA Ventures, Macquarie Capital (von Macquarie Capital verwaltete Gesellschaften), Jeff Bezos, Sequoia Capital, Lightspeed, Coatue, Felicis und anderen unterstützt und hat einen Unternehmenswert von über 14 Milliarden US-Dollar. Niederlassungen befinden sich in Pittsburgh, der San Francisco Bay Area und Bengaluru.

Folgen Sie den neuesten Nachrichten von Skild AI auf LinkedIn, X.com, Facebook und YouTube.

Folgen Sie Zebra auf seinem Blog, LinkedIn, Facebook, X, Instagram und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260415810504/de/

Contacts:

Für Presseanfragen: press@skild.ai oder comms@zebra.com