Neue Daten zeigen prädiktive patientenabgeleitete Modelle, Erkenntnisse zur Resistenz und durchgängige translationale Workflows zur Verbesserung der Sicherheit translationaler Onkologie

Crown Bioscience, ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organization, CRO) und Unternehmen von JSR Life Sciences, gab heute bekannt dass es bei der Jahrestagung der AACR 2026 neue Daten präsentieren wird, die zeigen, wie integrierte, patientenabgeleitete Plattformen die Entwicklung komplexer onkologischer Modalitäten, einschließlich Antikörper-Arzneistoff-Konjugate (ADCs) und Radiopharmaka, beschleunigen können. Anhand von 12 Postervorträgen wird das Unternehmen skalierbare Methoden vorstellen, um die Zielselektion zu verbessern, die Konzeption zytotoxischer Wirkstoffe zu optimieren und Resistenzen zu überwinden, indem wichtige Herausforderungen in der translationalen Onkologie angegangen werden.

Zusammen verdeutlichen die Daten die Notwendigkeit prädiktiver, klinisch relevanter Modelle, die die Tumorbiologie und den Behandlungserfolg besser widerspiegeln. Durch die Kombination patientenabgeleiteter Xenotransplantate (PDX), organoider 3D-Tumormodelle, Multiomics-Analysen und Bildgebungsverfahren zeigt Crown Bioscience, wie integrierte Workflows eine fundiertere Entscheidungsfindung in frühen Entwicklungsphasen ermöglichen, insbesondere angesichts der zunehmend komplexen therapeutischen Modalitäten.

Ein wichtiger Schwerpunkt dieses Jahr ist die Weiterentwicklung von ADCs durch verbesserte Zielvalidierung, Selektion zytotoxischer Wirkstoffe und Resistenzmodellierung. Neue Erkenntnisse zeigen, dass eine durchsatzstarke organoide Plattform zytotoxische Wirkstoffe oder ADCs schnell scannen und die Prognose der In-vivo-Wirksamkeit unterstützen kann. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Differenzierung bei den Klassen zytotoxischer Wirkstoffe und der ADC-Performance in einem breiten Spektrum an organoiden Modellen für verschiedene Indikationen von soliden Tumoren. Dies verbessert die translationale Vorhersehbarkeit vom In-vitro-Screening bis zur In-vivo-Validierung und schließlich zur klinischen Reaktion der Patienten.

Als Ergänzung dieser Arbeit stellt Crown Bioscience ADC-resistente Tumormodelle vor, die veränderte Zelllinien, Organoide und PDX-Modelle umfassen, die basierend auf zuvor behandelten Patienten erstellt wurden. Diese Modelle sollen die klinisch relevanten Resistenzmechanismen replizieren, darunter durch Efflux-Transporter verursachte Wirkstoffresistenz und Antigenverlust, und dadurch Aufschluss über Behandlungsmisserfolge geben. Zudem sollen sie eine Grundlage für die Bewertung von Strategien und Kombinationstherapieansätzen der nächsten Generation liefern, mit denen die Resistenz überwunden werden soll.

Zur weiteren Stärkung des Workflows validieren groß angelegte Multi-Omics-Daten die tumorassoziierte Antigenexpression (TAA) für ca. 1.000 PDX-Modelle und passend zugeordnete organoide Systeme und liefern Erkenntnisse zur Unterstützung fundierterer Zielselektion und translationaler Entscheidungsfindung.

Parallel dazu präsentiert Crown Bioscience gemeinsam mit Medicines Discovery Catapult ein Poster zu einem durchgehenden translationalen Workflow für die Entwicklung von Radiopharmaka. Im Rahmen dieser Arbeit wird anhand von Radiochemie, Bildgebung und patientenabgeleiteten Modellen das theranostische Paar PSMA-617 evaluiert und gezeigt, wie die Kombination aus In-vitro- und In-vivo-Systemen die prädiktive Genauigkeit verbessert und eine sicherere Weiterentwicklung radiopharmazeutischer Kandidaten ermöglicht.

Gemeinsam zeigen diese Studien einen Umschwung hin zu integrierten, plattformbasierten Ansätzen, die persistente Branchenherausforderungen angehen, darunter begrenzte translationale Vorhersehbarkeit, unvollständiges Verständnis von Resistenzen und Ineffizienzen bei der Kandidatenauswahl. Durch die Abstimmung von Modellsystemen mit klinisch relevanter Biologie reduziert Crown Bioscience die Risiken zwischen Ziel und Patient.

Teilnehmende sind eingeladen, Stand 3236 zu besuchen, um mehr über diese Studien zu erfahren und sich mit den Wissenschaftlern von Crown Bioscience zu unterhalten, die ihnen mehr zu den integrierten Plattformen und Services erzählen können, die die Weiterentwicklung onkologischer Programme von der Entdeckung bis zu klinischen Entwicklung vorantreiben. Zur Anzeige aller Poster von Crown Bioscience klicken Sie hier.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organization, CRO), dessen Ziel es ist, die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten in den Bereichen Onkologie und Immunonkologie zu beschleunigen. Wir kooperieren mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, um innovative, bedarfsgerechte Lösungen für die präklinische Forschung, translationale Plattformen und die Unterstützung klinischer Studien anzubieten. Wir verfügen über die weltweit größte kommerziell verfügbare Sammlung von patientenabgeleiteten Xenografts (Patient-Derived Xenografts, PDX) und rund 1.000 Tumororganoidmodelle, die auf der Hubrecht Organoid Technology basieren. So können wir unvergleichbare Einblicke in 35 Krebsindikationen bieten. Unsere Expertise erstreckt sich über In-vivo-, In-vitro- Ex-vivo- und In-silico -Methoden, die wir durch hochmoderne, das gesamte Spektrum der Arzneimittelentwicklung abdeckende Labordienstleistungen ergänzen. Unsere umfangreiche Biobank mit flüssigen und menschlichen Bioproben, inklusive klinischer Daten, leistet einen weiteren Beitrag zur Verbesserung unserer onkologischen Forschungskapazitäten. Wir unterhalten elf hochmoderne Labore in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, die den höchsten Industriestandards entsprechen und unter anderem vom College of American Pathologists (CAP) sowie der Internationalen Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) akkreditiert sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.crownbio.com.

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